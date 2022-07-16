В Екатеринбурге из-за жары вспыхнуло 790 пожаров

В городе объявили высокую пожарную опасность Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Спасатели присвоили Екатеринбургу четвертый класс пожарной опасности из-за жары, установившейся в регионе в последние дни. В городе зарегистрировано 790 пожаров, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга на официальном сайте.

«Администрация города и МЧС в связи с установившейся аномальной жарой в регионе напоминают о соблюдении правил пожарной безопасности. Зарегистрировано более 790 пожаров. Спасатели присвоили уральской столице четвертый — высокий класс пожарной опасности», — говорится в сообщении мэрии.

Чаще всего леса горят из-за людей. Например, из-за садоводов и тех, кто выезжает на природу и неаккуратно обращаются с огнем. Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов отменил особый противопожарный режим, который действовал в городе с 15 апреля. В Свердловской области противопожарный режим введен с 30 апреля. URA.RU вело прямую трансляцию по лесным пожарам в регионе. В частности, лесной пожар привел к тому, что сгорели 14 домов в поселке Безречном.