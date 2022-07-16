16 июля 2022

В Екатеринбурге из-за жары вспыхнуло 790 пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия лесного пожара у посёлка Богандинский. Тюмень , лесной пожар, последствия пожара, пожар в деревне
В городе объявили высокую пожарную опасность Фото:

Спасатели присвоили Екатеринбургу четвертый класс пожарной опасности из-за жары, установившейся в регионе в последние дни. В городе зарегистрировано 790 пожаров, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга на официальном сайте.

«Администрация города и МЧС в связи с установившейся аномальной жарой в регионе напоминают о соблюдении правил пожарной безопасности. Зарегистрировано более 790 пожаров. Спасатели присвоили уральской столице четвертый — высокий класс пожарной опасности», — говорится в сообщении мэрии.

Чаще всего леса горят из-за людей. Например, из-за садоводов и тех, кто выезжает на природу и неаккуратно обращаются с огнем. Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов отменил особый противопожарный режим, который действовал в городе с 15 апреля. В Свердловской области противопожарный режим введен с 30 апреля. URA.RU вело прямую трансляцию по лесным пожарам в регионе. В частности, лесной пожар привел к тому, что сгорели 14 домов в поселке Безречном.

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Спасатели присвоили Екатеринбургу четвертый класс пожарной опасности из-за жары, установившейся в регионе в последние дни. В городе зарегистрировано 790 пожаров, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга на официальном сайте. «Администрация города и МЧС в связи с установившейся аномальной жарой в регионе напоминают о соблюдении правил пожарной безопасности. Зарегистрировано более 790 пожаров. Спасатели присвоили уральской столице четвертый — высокий класс пожарной опасности», — говорится в сообщении мэрии. Чаще всего леса горят из-за людей. Например, из-за садоводов и тех, кто выезжает на природу и неаккуратно обращаются с огнем. Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов отменил особый противопожарный режим, который действовал в городе с 15 апреля. В Свердловской области противопожарный режим введен с 30 апреля. URA.RU вело прямую трансляцию по лесным пожарам в регионе. В частности, лесной пожар привел к тому, что сгорели 14 домов в поселке Безречном.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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