Директор УК, контролировавшей «Манхэттен», заявил о захвате днем 5 февраля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Марсель Гасанов, которого называют участником конфликта вокруг БЦ «Манхеттен» в Екатеринбурге, заявил, что его оппоненты «вводят журналистов в заблуждение». В разговоре с корреспондентом URA.RU, которому удалось до него дозвониться, Гасанов, прежде не дававший комментариев СМИ, представил альтернативную версию событий.

Ранее директор управляющей компании (УК) «Кировская», обслуживающей БЦ «Манхэттен», Михаил Ярошевский сообщил, что вечером 4 февраля в бизнес-центре произошел «рейдерский захват», в котором участвовали «три десятка людей кавказской внешности», занявшие офисы УК «Кировская». В результате контроль над БЦ, как говорил Ярошевский, перешел к УК «Аурус». Обе структуры конфликтуют уже несколько месяцев. Одним из активных участников событий источники URA.RU называли Гасанова (он был на видео).

«В действительности же в бизнес-центре „Манхэттен“ никакого захвата не было. Один ЧОП, связанный с УК „Кировская“, передал ключи другому [ЧОПу], связанному с „Аурусом“. Это произошло без какого-либо силового захвата, это видели сотрудники полиции. Они приезжали на место, были свидетелями. [Директор УК „Кировская“] Ярошевский вводит в заблуждение, когда говорит, что было 30 кавказцев. Публиковавшиеся в некоторых СМИ материалы — результат другого коммерческого конфликта, обстоятельства которого мне сейчас не хотелось бы раскрывать», — сказал Гасанов.

Также он заявил URA.RU, что уже дал необходимые пояснения в отделе по борьбе с организованной преступностью (ОБОП) МВД. И вопросов у силовиков к нему якобы не было.

Кроме того, Гасанов опроверг, что связан с криминалом. Ранее источники URA.RU называли его представителем интересов вора в законе Ахмеда Шалинского на Урале. «Я не знаю Ахмеда Шалинского, мне известен только Ахмед Домбаев, мой друг, с которым мы знакомы с детства», — заявил Гасанов.

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