В екатеринбургском БЦ произошла массовая драка и стрельба Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вечером 17 июля в бизнес-центре «Манхэттен» произошла массовая драка между сотрудниками охранной организации ЧОП «Аурус» и неизвестными, потасовка завершилась стрельбой. Об этом корреспонденту URA.RU сообщает источник знакомый с ситуацией.

«В бизнес-центре „Манхэеттен“ случилась потасовка. С одной стороны были охранники компании „Аурус“, с другой стороны неизвестные люди. В ходе драки в БЦ началась стрельба», — рассказал источник.

После стрельбы на стенах бизнес-центра появились дырки от пуль. В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу корреспонденту URA.RU сообщили, что к месту происшествия выезжали наряды полиции и следственно-оперативная группа для изучения обстоятельств происшествия, начато проведение проверки.

Ранее агентство рассказывало, что бизнес-центр «Манхеттен» был атакован людьми вора в законе Германа Гардта и Марселя Гасанова. Также URA.RU сообщало, что Гасанов опроверг связь с криминалом в БЦ. Помимо этого, на охранников бизнес-центра жаловалась беременная екатеринбурженка. Также агентство рассказывало, что «Манхэттен» может остаться без света с 26 июля из-за споров двух управляющих компаний.

Фото: источник URA.RU

Фото: источник URA.RU