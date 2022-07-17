Пловцы в ХМАО устроили экстремальный заплыв по Иртышу. «Психанули». Фото

18 июля 2022 в 02:17 Размер текста - 17 +

Шесть пловцов преодолели дистанцию за десять часов (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В рамках международной плавательной серии X-WATERS десять пловцов преодолели экстремальную дистанцию 54 километра на реке Иртыш в Ханты-Мансийске. Информация об этом опубликована в группе «X-WATERS Ugra 2022» в соцсети «ВКонтакте». «Психанули. Покорили Иртыш. Это было легендарно!», — отмечается в посте. Дмитрий Мовшин, Виктор Мельников, Марина Аксенова, Илья Смирнов, Анна Жукова, Сергей Хрипунов преодолели дистанцию за десять часов. Из-за самочувствия на 53-м километре от дальнейшего участия отказалась Ирина Максина. Команда пловцов-любителей под названием «Главпсихплав» помогает собрать средства на протез для 13-летней девочки из Москвы. Накануне в заплыве X-WATERS на дистанциях два, шесть и десять километров поучаствовали 177 пловцов. Ранее URA.RU писало, что победитель экстремального реалити-шоу «Тайга», которое будет сниматься в ХМАО, получит 100 тысяч рублей, если сумеет пять дней выжить в лесу и выполнить все задания. Мероприятие пройдет на территории Кондинского района. Заплыв на 54 километра «X-WATERS Ugra 2022», «ВКонтакте» Заплыв на 54 километра «X-WATERS Ugra 2022», «ВКонтакте» Участники «X-WATERS Ugra 2022», «ВКонтакте» Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В рамках международной плавательной серии X-WATERS десять пловцов преодолели экстремальную дистанцию 54 километра на реке Иртыш в Ханты-Мансийске. Информация об этом опубликована в группе «X-WATERS Ugra 2022» в соцсети «ВКонтакте». «Психанули. Покорили Иртыш. Это было легендарно!», — отмечается в посте. Дмитрий Мовшин, Виктор Мельников, Марина Аксенова, Илья Смирнов, Анна Жукова, Сергей Хрипунов преодолели дистанцию за десять часов. Из-за самочувствия на 53-м километре от дальнейшего участия отказалась Ирина Максина. Команда пловцов-любителей под названием «Главпсихплав» помогает собрать средства на протез для 13-летней девочки из Москвы. Накануне в заплыве X-WATERS на дистанциях два, шесть и десять километров поучаствовали 177 пловцов. Ранее URA.RU писало, что победитель экстремального реалити-шоу «Тайга», которое будет сниматься в ХМАО, получит 100 тысяч рублей, если сумеет пять дней выжить в лесу и выполнить все задания. Мероприятие пройдет на территории Кондинского района.