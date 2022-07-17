17 июля 2022
16 июля 2022
15 июля 2022

Пловцы в ХМАО устроили экстремальный заплыв по Иртышу. «Психанули». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Шесть пловцов преодолели дистанцию за десять часов (архивное фото) Фото:

В рамках международной плавательной серии X-WATERS десять пловцов преодолели экстремальную дистанцию 54 километра на реке Иртыш в Ханты-Мансийске. Информация об этом опубликована в группе «X-WATERS Ugra 2022» в соцсети «ВКонтакте».

«Психанули. Покорили Иртыш. Это было легендарно!», — отмечается в посте.

Дмитрий Мовшин, Виктор Мельников, Марина Аксенова, Илья Смирнов, Анна Жукова, Сергей Хрипунов преодолели дистанцию за десять часов. Из-за самочувствия на 53-м километре от дальнейшего участия отказалась Ирина Максина. Команда пловцов-любителей под названием «Главпсихплав» помогает собрать средства на протез для 13-летней девочки из Москвы. Накануне в заплыве X-WATERS на дистанциях два, шесть и десять километров поучаствовали 177 пловцов.

Ранее URA.RU писало, что победитель экстремального реалити-шоу «Тайга», которое будет сниматься в ХМАО, получит 100 тысяч рублей, если сумеет пять дней выжить в лесу и выполнить все задания. Мероприятие пройдет на территории Кондинского района.

Заплыв на 54 километра
Заплыв на 54 километра
Участники

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В рамках международной плавательной серии X-WATERS десять пловцов преодолели экстремальную дистанцию 54 километра на реке Иртыш в Ханты-Мансийске. Информация об этом опубликована в группе «X-WATERS Ugra 2022» в соцсети «ВКонтакте». «Психанули. Покорили Иртыш. Это было легендарно!», — отмечается в посте. Дмитрий Мовшин, Виктор Мельников, Марина Аксенова, Илья Смирнов, Анна Жукова, Сергей Хрипунов преодолели дистанцию за десять часов. Из-за самочувствия на 53-м километре от дальнейшего участия отказалась Ирина Максина. Команда пловцов-любителей под названием «Главпсихплав» помогает собрать средства на протез для 13-летней девочки из Москвы. Накануне в заплыве X-WATERS на дистанциях два, шесть и десять километров поучаствовали 177 пловцов. Ранее URA.RU писало, что победитель экстремального реалити-шоу «Тайга», которое будет сниматься в ХМАО, получит 100 тысяч рублей, если сумеет пять дней выжить в лесу и выполнить все задания. Мероприятие пройдет на территории Кондинского района.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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