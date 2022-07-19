Роспотребнадзор сделал заявление о карантине в ХМАО

В ХМАО на данный момент нет необходимости вводить дополнительные коронавирусные ограничения. На данный момент приоритетом властей является вакцинация жителей региона. Об этом URA.RU рассказала заместитель руководителя Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева.
«На данный момент указаний от центрального аппарата не поступало. Сейчас главной мерой защиты является достаточная иммунная прослойка. Необходимо продолжать иммунопрофилактику и соблюдать рекомендуемые меры», — сказала Кудрявцева. По данным тепловой карты на портале «Стопкоронавирус.рф», показатель коллективного иммунитета составляет 12,9% из необходимых 80%.
Кудрявцева добавила, что, несмотря на ослабление карантинных мер внутри региона, на въезде в Югру по-прежнему действуют ограничения. «Санитарно-карантинный контроль выполняется в прежнем режиме. Все эти меры сохранились несмотря на прочие послабления», — заключила Кудрявцева.
Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО спрогнозировали новую волну заболеваемости COVID-19. Рост заболеваемости прогнозируется в регионе к началу осени.
В ХМАО на данный момент нет необходимости вводить дополнительные коронавирусные ограничения. На данный момент приоритетом властей является вакцинация жителей региона. Об этом URA.RU рассказала заместитель руководителя Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева. «На данный момент указаний от центрального аппарата не поступало. Сейчас главной мерой защиты является достаточная иммунная прослойка. Необходимо продолжать иммунопрофилактику и соблюдать рекомендуемые меры», — сказала Кудрявцева. По данным тепловой карты на портале «Стопкоронавирус.рф», показатель коллективного иммунитета составляет 12,9% из необходимых 80%. Кудрявцева добавила, что, несмотря на ослабление карантинных мер внутри региона, на въезде в Югру по-прежнему действуют ограничения. «Санитарно-карантинный контроль выполняется в прежнем режиме. Все эти меры сохранились несмотря на прочие послабления», — заключила Кудрявцева. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО спрогнозировали новую волну заболеваемости COVID-19. Рост заболеваемости прогнозируется в регионе к началу осени.