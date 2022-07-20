Губернатор ХМАО вместе с детьми выпустила мальков осетра в Иртыш

Губернатор вместе с детьми разглядывала мальков Фото: Антон Артемьев

Губернатор ХМАО, Наталья Комарова, вместе с детьми выпустила мальков осетра в Иртыш. По народному проекту «Сохранение сибирского осетра» сегодня в реку отправили более 140 тысяч молодых особей этой ценной рыбы. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Придумал это все Мидхат Хасанов. Наш земляк с вами. У него идея такая возникла. Потом мы уже, чиновники, сели разработали программу государственную. В нацпроект включено это мероприятие. Нам нужно 10 млн. мальков в год выпускать, чтобы через 10 лет восстановить популяцию и вычеркнуть из красной книжки нашего осетра, потому что тогда он уже будет хорошо защищен», — рассказала детям Комарова.

Выпуск в реку Иртыш молоди сибирского осетра проводят чтобы компенсировать нанесенный ущерб водным биологическим ресурсам на территории автономного округа. В соглашениях о сотрудничестве между Правительством ХМАО и предприятиями-природопользователями включены обязательства по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов, путем приоритетного выпуска в водные объекты Югры ценных и особо ценных видов рыб (осетр, нельма, муксун, чир, стерлядь, сиг). Соглашения подписаны с ПАО «НК „ЛУКОЙЛ“, ПАО „Газпром нефть“, ПАО НК „РуссНефть“, ПАО „НК ‚Роснефть‘, ПАО ‚Сургутнефтегаз‘, ОАО ‚Славнефть-Мегионнефтегаз‘. Мероприятия осуществляются за счет средств предприятий-природопользователей. Для полного цикла воспроизводства ценных и особо ценных видов водных биоресурсов привлечены мощности двух рыбоводных заводов.



Ранее URA.RU сообщало, что Комарова, находясь на форуме ‚Сильные идеи для нового времени‘ в Москве, пригласила губернаторов других регионов выпустить осетров в Иртыш. Приглашение чиновники восприняли с интересом, но никто не прилетел.

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