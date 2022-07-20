20 июля 2022

Челябинскую область ждет резкое похолодание. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Холод в Кургане, холод, зима
В ночь на 22 июля в Челябинской области температура упадет почти до нуля градусов (фото из архива) Фото:

В ночь на 22 июля в Челябинской области 30-градусная жара сменится похолоданием до 3 градусов. Об этом сообщили URA.RU в региональном гидрометцентре.

В ночь на пятницу, 22 июля, в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура опустится до плюс 8-13, в низинах до плюс 3 градусов. Порывы ветра при этом будут достигать 13 метров в секунду», — пояснили URA.RU в челябинском гидрометцентре.

Днем температура вернется к привычным показателям, достигая 27 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

В последующие сутки — 23 и 24 июля — на Южном Урале ожидается уже привычная жара: столбики термометров будут подниматься до 30-32 градусов. По ночам температура не будет опускаться ниже 10-15 градусов. Дожди и грозы пройдут по всей территории региона, за исключением самого Челябинска.

В Челябинской области 30-градусная жара внезапно сменится ночным холодом

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В ночь на 22 июля в Челябинской области 30-градусная жара сменится похолоданием до 3 градусов. Об этом сообщили URA.RU в региональном гидрометцентре. В ночь на пятницу, 22 июля, в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура опустится до плюс 8-13, в низинах до плюс 3 градусов. Порывы ветра при этом будут достигать 13 метров в секунду», — пояснили URA.RU в челябинском гидрометцентре. Днем температура вернется к привычным показателям, достигая 27 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В последующие сутки — 23 и 24 июля — на Южном Урале ожидается уже привычная жара: столбики термометров будут подниматься до 30-32 градусов. По ночам температура не будет опускаться ниже 10-15 градусов. Дожди и грозы пройдут по всей территории региона, за исключением самого Челябинска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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