В ночь на 22 июля в Челябинской области 30-градусная жара сменится похолоданием до 3 градусов. Об этом сообщили URA.RU в региональном гидрометцентре.
В ночь на пятницу, 22 июля, в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура опустится до плюс 8-13, в низинах до плюс 3 градусов. Порывы ветра при этом будут достигать 13 метров в секунду», — пояснили URA.RU в челябинском гидрометцентре.
Днем температура вернется к привычным показателям, достигая 27 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.
В последующие сутки — 23 и 24 июля — на Южном Урале ожидается уже привычная жара: столбики термометров будут подниматься до 30-32 градусов. По ночам температура не будет опускаться ниже 10-15 градусов. Дожди и грозы пройдут по всей территории региона, за исключением самого Челябинска.
В Челябинской области 30-градусная жара внезапно сменится ночным холодом
В ночь на 22 июля в Челябинской области 30-градусная жара сменится похолоданием до 3 градусов. Об этом сообщили URA.RU в региональном гидрометцентре. В ночь на пятницу, 22 июля, в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура опустится до плюс 8-13, в низинах до плюс 3 градусов. Порывы ветра при этом будут достигать 13 метров в секунду», — пояснили URA.RU в челябинском гидрометцентре. Днем температура вернется к привычным показателям, достигая 27 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В последующие сутки — 23 и 24 июля — на Южном Урале ожидается уже привычная жара: столбики термометров будут подниматься до 30-32 градусов. По ночам температура не будет опускаться ниже 10-15 градусов. Дожди и грозы пройдут по всей территории региона, за исключением самого Челябинска.