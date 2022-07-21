Мэр Березовского назвал ответственного за крупный пожар на свалке

Пожар на свалке в Березовском горел на площади 2000 квадратных метров (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ответственность за крупный пожар на мусорном полигоне в Березовском лежит на арендаторе участка — компании «Урал-Сот». Об этом заявил мэр Евгений Писцов. По его словам, администрация города не является хозяйствующим субъектом свалки.

«Ответственность за недопущение внештатной ситуации полностью лежит на хозяйствующем субъекте — то есть, арендаторе. Полигон должен быть огорожен, въезд на него и проход посторонних лиц запрещен. Контроль того, в какой мере арендатором исполняются эти и иные требования безопасности — работа надзорных и правоохранительных органов, и я надеюсь, что они проведут здесь определенные причинно-следственные связи», — написал Писцов на своей странице во «ВКонтакте».

В самой компании «Урал-Сот» заявили, что полигон планировали в ближайшее время разобрать — согласно решению суда, свалке там не место. «Еще с прошлого мая там была отсыпка. Все склоны боковые, где лес и верхушка вся, она отсыпана», — заявил руководитель фирмы Владимир Степанов в разговоре с Ural Mash.

Полигон в промзоне Березовского охватило мощным огнем днем 21 июня. По последним данным, площадь возгорания составляет 2000 квадратных метров. МЧС удалось локализовать пламя, к тушению привлечены более 50 человек. Специалисты предупредили жителей ближайших районов, что горение чревато приступами удушья и аллергическими реакциями.