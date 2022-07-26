Из Челябинска будет проще добраться до популярного южного курорта

РЖД запустит сезонный поезд до черноморского побережья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дополнительный поезд из Челябинска на черноморское побережье запустят в ближайшее время Российские железные дороги. Об этом сообщает официальный telegram-канал ведомства.

«Высокий спрос на поезда дальнего следования сохраняется. Активнее всего раскупаются билеты в направлении Юга России, в сообщении с которым летом планируем перевезти более 10 млн пассажиров. Чтобы предложить больше мест, запускаем дополнительные поезда: в ближайшее время планируется назначить еще поезда из Москвы в Анапу и из Челябинска в Имеретинский курорт», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Южно-Уральской железной дороги ранее отмечали, что дополнительные поезда перевозят жителей Челябинской области в четыре города юга. Курсируют поезда: №477/478 Челябинск—Адлер (ежедневно), №455/456 Челябинск—Новороссийск (отправляется через день), №463/464 Челябинск—Адлер (трижды в неделю), №519/520 Орск—Анапа (ходит еженедельно), № 545/546 Орск—Адлер (отправляется три раза в неделю).