На челябинских предприятиях вырос уровень травматизма

Больше всего несчастных случаев в сферах строительства, металлургии и автотранспорта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На предприятиях Челябинской области повысился уровень травматизма среди рабочих. Если за первую половину 2021 года насчитывалось 128 несчастных случаев, то в этом году их 137, большая часть из которых признаны страховыми, сообщает пресс-служба Федерации профсоюзов региона.

«Из поступивших извещений 88 признаны страховыми, то есть связанными с производством. Как отмечают специалисты технической инспекции труда Федерации профсоюзов, в более чем 60% предприятиях, в которых произошел страховой несчастный случай, нет первичной профсоюзной организации. Более того, именно на таких предприятиях за год участились тяжелые несчастные случаи и случаи со смертельным исходом», — сообщили URA.RU в пресс-службе федерации.

Там отметили, что из всех страховых случаев больше всего несчастных случаев сопровождается получением травм тяжелой степени (63 случая), к групповым относится пять случаев, и 20 случаев получения травм со смертельным исходом. В 2021 году эта статистика была на порядок ниже.

Председатель федерации профсоюзов Челябинской области Олег Екимов сообщил, что в этом году количество несчастных случаев по первому полугодию значительно превышает прошлогодний показатель. Вопрос безопасности труда будут поднимать и среди надзорных органов — на областной межведомственной комиссии по охране труда, и среди работодателей — на региональной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.