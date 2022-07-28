28 июля 2022

Челябинский опыт экомониторинга распространят на семь регионов

© Служба новостей «URA.RU»
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Смог, неблагоприятные метеоусловия. Челябинск, дым, смог, атмосфера, нму, экология
Опыт Челябинска пригодится в других регионах России Фото:

Пилотный проект по созданию единой государственной информационной системы экомониторинга (ЕГИС «Экомониторинг»), в котором участвует Челябинская область, распространят еще на семь регионов России. Все данные о состоянии экологии будут передавать единому оператору.

«ЕГИС „Экомониторинг“ предназначена для сбора и анализа данных о состоянии окружающей среды. С шестью регионами мы заключили соглашения по передаче информации и планируем договориться с еще семью. Присоединятся к проекту Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Саха (Якутия), Оренбургская, Рязанская, Томская, Калужская и Калининградская области», — цитирует гендиректора ППК «Российский экологический оператор» («РЭО») Дениса Буцаева «Ведомости».

Ранее стало известно о старте работы единой системы экомониторинга в Красноярском крае, а также Омской, Московской, Челябинской, Сахалинской и Липецкой области. Информация передается в «РЭО» с автоматических станций. По словам Буцаева, это позволит принимать оперативные и эффективные управленческие решения в области охраны окружающей среды на федеральном уровне.

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Пилотный проект по созданию единой государственной информационной системы экомониторинга (ЕГИС «Экомониторинг»), в котором участвует Челябинская область, распространят еще на семь регионов России. Все данные о состоянии экологии будут передавать единому оператору. «ЕГИС „Экомониторинг“ предназначена для сбора и анализа данных о состоянии окружающей среды. С шестью регионами мы заключили соглашения по передаче информации и планируем договориться с еще семью. Присоединятся к проекту Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Саха (Якутия), Оренбургская, Рязанская, Томская, Калужская и Калининградская области», — цитирует гендиректора ППК «Российский экологический оператор» («РЭО») Дениса Буцаева «Ведомости». Ранее стало известно о старте работы единой системы экомониторинга в Красноярском крае, а также Омской, Московской, Челябинской, Сахалинской и Липецкой области. Информация передается в «РЭО» с автоматических станций. По словам Буцаева, это позволит принимать оперативные и эффективные управленческие решения в области охраны окружающей среды на федеральном уровне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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