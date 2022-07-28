Челябинский опыт экомониторинга распространят на семь регионов

Опыт Челябинска пригодится в других регионах России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пилотный проект по созданию единой государственной информационной системы экомониторинга (ЕГИС «Экомониторинг»), в котором участвует Челябинская область, распространят еще на семь регионов России. Все данные о состоянии экологии будут передавать единому оператору.

«ЕГИС „Экомониторинг“ предназначена для сбора и анализа данных о состоянии окружающей среды. С шестью регионами мы заключили соглашения по передаче информации и планируем договориться с еще семью. Присоединятся к проекту Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Саха (Якутия), Оренбургская, Рязанская, Томская, Калужская и Калининградская области», — цитирует гендиректора ППК «Российский экологический оператор» («РЭО») Дениса Буцаева «Ведомости».

Ранее стало известно о старте работы единой системы экомониторинга в Красноярском крае, а также Омской, Московской, Челябинской, Сахалинской и Липецкой области. Информация передается в «РЭО» с автоматических станций. По словам Буцаева, это позволит принимать оперативные и эффективные управленческие решения в области охраны окружающей среды на федеральном уровне.