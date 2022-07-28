28 июля 2022

В Екатеринбурге арестовали пьяного самокатчика без прав

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на объезде по проблемным дорогам Челябинска. Челябинск, крест, самокат
Инспекторы ГИБДД выяснили, что мощность самоката позволяет считать его мопедом Фото:

В Екатеринбурге арестовали лишенного водительских прав мужчину, который, будучи пьяным, ездил на мощном самокате. Об этом URA.RU сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

«59-летний мужчина лишен права управления транспортными средствами. Более того, госавтоинспекторы заметили у водителя запах алкоголя изо рта», — сообщили в ведомстве. Там отметили, что мужчину доставили в суд и арестовали на 10 суток.

Екатеринбуржец был задержан, поскольку мощность самоката достигает 500 Вт, из-за чего он считается транспортным средством. На таком самокате нельзя перемещаться без специальных прав и в пьяном виде. В ведомстве напомнили, что езда на мопедах без прав является серьезным правонарушением, за которое налагаются санкции.

Ранее URA.RU писало о екатеринбуржце, который на самокате возил ребенка по проезжей части. Очевидцы испугались за жизнь малыша и раскритиковали мужчину. Видео езды екатеринбуржца появилось в социальных сетях.

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В Екатеринбурге арестовали лишенного водительских прав мужчину, который, будучи пьяным, ездил на мощном самокате. Об этом URA.RU сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу. «59-летний мужчина лишен права управления транспортными средствами. Более того, госавтоинспекторы заметили у водителя запах алкоголя изо рта», — сообщили в ведомстве. Там отметили, что мужчину доставили в суд и арестовали на 10 суток. Екатеринбуржец был задержан, поскольку мощность самоката достигает 500 Вт, из-за чего он считается транспортным средством. На таком самокате нельзя перемещаться без специальных прав и в пьяном виде. В ведомстве напомнили, что езда на мопедах без прав является серьезным правонарушением, за которое налагаются санкции. Ранее URA.RU писало о екатеринбуржце, который на самокате возил ребенка по проезжей части. Очевидцы испугались за жизнь малыша и раскритиковали мужчину. Видео езды екатеринбуржца появилось в социальных сетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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