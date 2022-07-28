В Екатеринбурге арестовали пьяного самокатчика без прав

Инспекторы ГИБДД выяснили, что мощность самоката позволяет считать его мопедом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге арестовали лишенного водительских прав мужчину, который, будучи пьяным, ездил на мощном самокате. Об этом URA.RU сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

«59-летний мужчина лишен права управления транспортными средствами. Более того, госавтоинспекторы заметили у водителя запах алкоголя изо рта», — сообщили в ведомстве. Там отметили, что мужчину доставили в суд и арестовали на 10 суток.

Екатеринбуржец был задержан, поскольку мощность самоката достигает 500 Вт, из-за чего он считается транспортным средством. На таком самокате нельзя перемещаться без специальных прав и в пьяном виде. В ведомстве напомнили, что езда на мопедах без прав является серьезным правонарушением, за которое налагаются санкции.

Ранее URA.RU писало о екатеринбуржце, который на самокате возил ребенка по проезжей части. Очевидцы испугались за жизнь малыша и раскритиковали мужчину. Видео езды екатеринбуржца появилось в социальных сетях.