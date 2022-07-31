31 июля 2022
30 июля 2022
29 июля 2022

Минздрав раскрыл, чем чаще всего болеют пермяки

© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи стали чаще выявлять у пермяков рак и болезни глаз Фото:

Треть всех заболеваний пермяков в 2021 году связана с болезнями органов дыхания. Следом идут болезни системы кровообращения, костей и мышц, органов пищеварения, травмы и отравления. Об этом говорится в отчете пермского минздрава о санитарно-эпидемиологическом благополучии, опубликованном на сайте заксобрания.

«В структуре заболеваемости первое место занимают болезни органов дыхания — 31,3%. На втором месте — болезни системы кровообращения (11,5%), на третьем — костно-мышечной системы (7%), на четвертом — COVID-19 (5,7%), на пятом — травмы, отравления (5,7%)», — говорится в документе.

Минздрав отмечает, что в прошлом году на 279% по сравнению с 2020 годом выросла заболеваемость коронавирусом. Чаще стали выявлять рак (+7,9%), болезни глаза (+5,9%), органов дыхания (+5,6%), травмы и отравления (+4,4%). Но сократилось количество болезней крови, органов пищеварения, а также заболеваний, которые относятся к патологиям беременности, родов и послеродового периода.

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Треть всех заболеваний пермяков в 2021 году связана с болезнями органов дыхания. Следом идут болезни системы кровообращения, костей и мышц, органов пищеварения, травмы и отравления. Об этом говорится в отчете пермского минздрава о санитарно-эпидемиологическом благополучии, опубликованном на сайте заксобрания. «В структуре заболеваемости первое место занимают болезни органов дыхания — 31,3%. На втором месте — болезни системы кровообращения (11,5%), на третьем — костно-мышечной системы (7%), на четвертом — COVID-19 (5,7%), на пятом — травмы, отравления (5,7%)», — говорится в документе. Минздрав отмечает, что в прошлом году на 279% по сравнению с 2020 годом выросла заболеваемость коронавирусом. Чаще стали выявлять рак (+7,9%), болезни глаза (+5,9%), органов дыхания (+5,6%), травмы и отравления (+4,4%). Но сократилось количество болезней крови, органов пищеварения, а также заболеваний, которые относятся к патологиям беременности, родов и послеродового периода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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