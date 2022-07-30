МИД России: США сорвали переговоры Москвы и Киева

30 июля 2022 в 16:17 Размер текста - 17 +

Запад настраивает Украину на продолжение боевых действий, считают в МИД РФ Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Украины по указке США сорвали переговоры с Россией после обсуждения делегаций Москвы и Киева в Стамбуле. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. «А затем, в середине апреля, когда наметились определенные подвижки после встречи в Стамбуле, сами их прервали явно по указке США и других стран Запада. Мы уже привыкли к воинственным заявлениям представителей НАТО и Европейского союза, которые настраивают киевские власти на продолжение боевых действий», — высказался Руденко в интервью «Ленте.ру». По его словам, Россия не отказывалась от мирного обсуждения, о котором Украина просила сразу после начала спецоперации. Также он считает, что власти Украины уменьшают шанс на возобновление переговоров из-за намерений проводить их только после взятия контроля над Крымом и Донбассом. Делегациям из Украины и России удалось договориться по некоторым вопросам на обсуждении в Стамбуле в конце марта. В России сообщали, что Украина тогда подтвердила намерение отказаться вступать в НАТО и согласилась на нейтральный статус. Но после этого в МИД РФ заявляли, что Украина отказалась от достигнутых договоренностей, передает сайт MK.RU . В нынешних условиях нет смысла разговаривать с Украиной, цитируют «Дни.ру» главу МИД РФ Сергея Лаврова. Москва и Киев проводят переговоры в связи со спецоперацией РФ на Украине, начатой 24 февраля.

Власти Украины по указке США сорвали переговоры с Россией после обсуждения делегаций Москвы и Киева в Стамбуле. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. «А затем, в середине апреля, когда наметились определенные подвижки после встречи в Стамбуле, сами их прервали явно по указке США и других стран Запада. Мы уже привыкли к воинственным заявлениям представителей НАТО и Европейского союза, которые настраивают киевские власти на продолжение боевых действий», — высказался Руденко в интервью «Ленте.ру». По его словам, Россия не отказывалась от мирного обсуждения, о котором Украина просила сразу после начала спецоперации. Также он считает, что власти Украины уменьшают шанс на возобновление переговоров из-за намерений проводить их только после взятия контроля над Крымом и Донбассом. Делегациям из Украины и России удалось договориться по некоторым вопросам на обсуждении в Стамбуле в конце марта. В России сообщали, что Украина тогда подтвердила намерение отказаться вступать в НАТО и согласилась на нейтральный статус. Но после этого в МИД РФ заявляли, что Украина отказалась от достигнутых договоренностей, передает сайт MK.RU. В нынешних условиях нет смысла разговаривать с Украиной, цитируют «Дни.ру» главу МИД РФ Сергея Лаврова. Москва и Киев проводят переговоры в связи со спецоперацией РФ на Украине, начатой 24 февраля.