30 июля 2022
29 июля 2022

Губернатор Куйвашев признал хорошей инициативу журналистов. «Могут же что-то придумать». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Куйвашев в парке Маяковского. Екатеринбург, куйвашев евгений
Губернатору понравилась идея расставлять пианино на улицах города Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев оценил идею екатеринбургских журналистов с пианино на улицах города. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Мне очень нравится идея журналистов с пианино на улицах города. Могут же придумать что-то хорошее и доброе, когда захотят. Слышал, что инициатива распространяется по городу — пианино появляются не только в центре, но и в спальных районах», — говорится в сообщении.

Идея с пианино принадлежит редакции портала 66.ru. Она заключается в том, чтобы прохожие останавливались и либо играли, либо слушали, как играют другие на пианино. «Постойте, не спешите. Замедлите шаг и вытащите себя ненадолго из бесконечной рутинной погони. Время есть. Его хватит на все. Вокруг — лето, солнце и музыка. Остановитесь и послушайте, как кто-то играет. Или сыграйте сами», — поясняют журналисты.

В 2021 году зеленые пианино также размещали на улицах города. Но тогда к концу сезона все пианино пришли в негодность, и их отправили на переработку.

Фото:
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев оценил идею екатеринбургских журналистов с пианино на улицах города. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Мне очень нравится идея журналистов с пианино на улицах города. Могут же придумать что-то хорошее и доброе, когда захотят. Слышал, что инициатива распространяется по городу — пианино появляются не только в центре, но и в спальных районах», — говорится в сообщении. Идея с пианино принадлежит редакции портала 66.ru. Она заключается в том, чтобы прохожие останавливались и либо играли, либо слушали, как играют другие на пианино. «Постойте, не спешите. Замедлите шаг и вытащите себя ненадолго из бесконечной рутинной погони. Время есть. Его хватит на все. Вокруг — лето, солнце и музыка. Остановитесь и послушайте, как кто-то играет. Или сыграйте сами», — поясняют журналисты. В 2021 году зеленые пианино также размещали на улицах города. Но тогда к концу сезона все пианино пришли в негодность, и их отправили на переработку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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