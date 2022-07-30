Губернатор Куйвашев признал хорошей инициативу журналистов. «Могут же что-то придумать». Фото

31 июля 2022 в 09:15 Размер текста - 17 +

Губернатору понравилась идея расставлять пианино на улицах города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев оценил идею екатеринбургских журналистов с пианино на улицах города. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Мне очень нравится идея журналистов с пианино на улицах города. Могут же придумать что-то хорошее и доброе, когда захотят. Слышал, что инициатива распространяется по городу — пианино появляются не только в центре, но и в спальных районах», — говорится в сообщении. Идея с пианино принадлежит редакции портала 66.ru. Она заключается в том, чтобы прохожие останавливались и либо играли, либо слушали, как играют другие на пианино. «Постойте, не спешите. Замедлите шаг и вытащите себя ненадолго из бесконечной рутинной погони. Время есть. Его хватит на все. Вокруг — лето, солнце и музыка. Остановитесь и послушайте, как кто-то играет. Или сыграйте сами», — поясняют журналисты. В 2021 году зеленые пианино также размещали на улицах города. Но тогда к концу сезона все пианино пришли в негодность, и их отправили на переработку. Фото: telegram-канал Евгения Куйвашева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев оценил идею екатеринбургских журналистов с пианино на улицах города. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Мне очень нравится идея журналистов с пианино на улицах города. Могут же придумать что-то хорошее и доброе, когда захотят. Слышал, что инициатива распространяется по городу — пианино появляются не только в центре, но и в спальных районах», — говорится в сообщении. Идея с пианино принадлежит редакции портала 66.ru. Она заключается в том, чтобы прохожие останавливались и либо играли, либо слушали, как играют другие на пианино. «Постойте, не спешите. Замедлите шаг и вытащите себя ненадолго из бесконечной рутинной погони. Время есть. Его хватит на все. Вокруг — лето, солнце и музыка. Остановитесь и послушайте, как кто-то играет. Или сыграйте сами», — поясняют журналисты. В 2021 году зеленые пианино также размещали на улицах города. Но тогда к концу сезона все пианино пришли в негодность, и их отправили на переработку.