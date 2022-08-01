«Ъ»: Минюст подготовил СК пособия для дел о дискредитации ВС РФ

02 августа 2022 в 06:10 Размер текста - 17 +

У следователей появятся две методички для проведения экспертизы по делам о фейках и дискредитации ВС России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Фейки о спецоперации России на Украине Министерство юстиции России подготовило пособие о том, как правильно проводить судебную экспертизу по статьям о дискредитации Вооруженных сил РФ. Ведомство разработало две методички для следователей, в которых прописана разница между «распространением заведомо ложной информации» и «дискредитацией». Минюст РФ разработал две методички для сотрудников Следственного комитета РФ, в которых содержатся правила проведения судебной экспертизы по статьям о распространении фейков о деятельности ВС РФ и об их дискредитации, сообщает «Коммерсант». Уточняется, что в первом пособии объяснено, как проводить судебную лингвистическую экспертизу по делу о фейках (ст. 207.3 УК РФ), а второй документ посвящен «комплексной психолого-лингвистической экспертизе» материалов о публичной дискредитации российских войск (ст. 20.3.3 КоАП и ст. 280.3 УК). В одном из документов говорится, что если «информация подается в виде утверждения о фактах и событиях», то это «позволяет правоприменителю установить ее ложность или достоверность». Во второй методичке указано, что дискредитацией ВС РФ можно считать «умышленные действия, направленные на подрыв доверия к органам госвласти, умаление их авторитета». Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о наказании за дискредитацию ВС РФ. Максимальное наказание за нарушение составляет 15 лет лишения свободы. За распространение заведомо ложных данных о ВС РФ предполагается штраф от 700 тысяч рублей до 1,5 млн рублей. В Кремле заявили, что этот закон необходим из-за информационной агрессии, поступающей из-за рубежа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Министерство юстиции России подготовило пособие о том, как правильно проводить судебную экспертизу по статьям о дискредитации Вооруженных сил РФ. Ведомство разработало две методички для следователей, в которых прописана разница между «распространением заведомо ложной информации» и «дискредитацией». Минюст РФ разработал две методички для сотрудников Следственного комитета РФ, в которых содержатся правила проведения судебной экспертизы по статьям о распространении фейков о деятельности ВС РФ и об их дискредитации, сообщает «Коммерсант». Уточняется, что в первом пособии объяснено, как проводить судебную лингвистическую экспертизу по делу о фейках (ст. 207.3 УК РФ), а второй документ посвящен «комплексной психолого-лингвистической экспертизе» материалов о публичной дискредитации российских войск (ст. 20.3.3 КоАП и ст. 280.3 УК). В одном из документов говорится, что если «информация подается в виде утверждения о фактах и событиях», то это «позволяет правоприменителю установить ее ложность или достоверность». Во второй методичке указано, что дискредитацией ВС РФ можно считать «умышленные действия, направленные на подрыв доверия к органам госвласти, умаление их авторитета». Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о наказании за дискредитацию ВС РФ. Максимальное наказание за нарушение составляет 15 лет лишения свободы. За распространение заведомо ложных данных о ВС РФ предполагается штраф от 700 тысяч рублей до 1,5 млн рублей. В Кремле заявили, что этот закон необходим из-за информационной агрессии, поступающей из-за рубежа.