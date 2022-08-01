01 августа 2022

Пермская IT-компания вывела активы с Кипра

© Служба новостей «URA.RU»
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Владельцем IT-компании стал московский собственник Фото:

Пермская IT-компания OOO «ФрэшСторе» (Enaza Group) сменила собственника, переведя активы с Кипра в российскую столицу. По данным сервиса СБИС с 28 июля этого года 100% долей уставного капитала предприятия принадлежит московскому ЗАО «СофтЛайн Интернейшнл».

«OOO „Фрэшсторе“, деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий. Владельцы: „СофтЛайн Интернейшнл“ (Москва) с 28.07.2022», — сообщается в СБИС. Ранее все доли в уставном капитале принадлежали Softline Holding Plc, зарегистрированной на Кипре.

Enaza Group была образована в 2010 году. Компания занимается созданием B2 °C и B2B сервисов в сфере электронных развлечений и музыки. Выручка ООО за 2021 год составила 611,8 млн рублей, чистая прибыль — 4,8 млн рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермский IT-стартап Miro открыл офис в Армении. При этом компания закрыла все российские офисы и ликвидировала свое юрлицо в краевой столице.

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Пермская IT-компания OOO «ФрэшСторе» (Enaza Group) сменила собственника, переведя активы с Кипра в российскую столицу. По данным сервиса СБИС с 28 июля этого года 100% долей уставного капитала предприятия принадлежит московскому ЗАО «СофтЛайн Интернейшнл». «OOO „Фрэшсторе“, деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий. Владельцы: „СофтЛайн Интернейшнл“ (Москва) с 28.07.2022», — сообщается в СБИС. Ранее все доли в уставном капитале принадлежали Softline Holding Plc, зарегистрированной на Кипре. Enaza Group была образована в 2010 году. Компания занимается созданием B2 °C и B2B сервисов в сфере электронных развлечений и музыки. Выручка ООО за 2021 год составила 611,8 млн рублей, чистая прибыль — 4,8 млн рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что пермский IT-стартап Miro открыл офис в Армении. При этом компания закрыла все российские офисы и ликвидировала свое юрлицо в краевой столице.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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