Пермская IT-компания вывела активы с Кипра

02 августа 2022 в 11:09 Размер текста - 17 +

Владельцем IT-компании стал московский собственник Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Пермская IT-компания OOO «ФрэшСторе» (Enaza Group) сменила собственника, переведя активы с Кипра в российскую столицу. По данным сервиса СБИС с 28 июля этого года 100% долей уставного капитала предприятия принадлежит московскому ЗАО «СофтЛайн Интернейшнл». «OOO „Фрэшсторе“, деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий. Владельцы: „СофтЛайн Интернейшнл“ (Москва) с 28.07.2022», — сообщается в СБИС. Ранее все доли в уставном капитале принадлежали Softline Holding Plc, зарегистрированной на Кипре. Enaza Group была образована в 2010 году. Компания занимается созданием B2 °C и B2B сервисов в сфере электронных развлечений и музыки. Выручка ООО за 2021 год составила 611,8 млн рублей, чистая прибыль — 4,8 млн рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что пермский IT-стартап Miro открыл офис в Армении. При этом компания закрыла все российские офисы и ликвидировала свое юрлицо в краевой столице.

Пермская IT-компания OOO «ФрэшСторе» (Enaza Group) сменила собственника, переведя активы с Кипра в российскую столицу. По данным сервиса СБИС с 28 июля этого года 100% долей уставного капитала предприятия принадлежит московскому ЗАО «СофтЛайн Интернейшнл». «OOO „Фрэшсторе“, деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий. Владельцы: „СофтЛайн Интернейшнл“ (Москва) с 28.07.2022», — сообщается в СБИС. Ранее все доли в уставном капитале принадлежали Softline Holding Plc, зарегистрированной на Кипре. Enaza Group была образована в 2010 году. Компания занимается созданием B2 °C и B2B сервисов в сфере электронных развлечений и музыки. Выручка ООО за 2021 год составила 611,8 млн рублей, чистая прибыль — 4,8 млн рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что пермский IT-стартап Miro открыл офис в Армении. При этом компания закрыла все российские офисы и ликвидировала свое юрлицо в краевой столице.