Челябинец проведет 16 лет в колонии из-за химлаборатории в гараже

Челябинский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 22-летнего Сергея Листишенкова, виновного в организации химической лаборатории в гараже своего дома. Подсудимый получил 16 лет в колонии строгого режима. Об этом URA.RU сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.
«Подсудимый по месту своего проживания в Челябинске в помещении гаража организовал лабораторию по производству наркотических средств. В 2021 году он незаконно произвел более 18 кг наркотиков и сбыл их. Кроме того, при обыске у него изъяты наркотические средства и сильнодействующее вещество общей массой свыше пяти килограммов», — рассказала Наталья Мамаева.
Суд назначил мужчине наказание в виде 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом 700 тыс. рублей. На имущество парня наложен арест.
В пресс-службе Челябинского областного суда уточнили, что Листишенков признал вину, раскаялся, ранее он не судим. Он имеет маленького ребенка на иждивении.
По данным URA.RU из собственных источников, лабораторию выпускник школы, расположенной в центре Челябинска, создал вместе со сводным братом Александром Кауцем. Парни увлекались химией и решили таким образом заработать себе на жизнь. Дело Кауца рассматривается отдельно в Сосновском районном суде Челябинской области.
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Челябинский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 22-летнего Сергея Листишенкова, виновного в организации химической лаборатории в гараже своего дома. Подсудимый получил 16 лет в колонии строгого режима. Об этом URA.RU сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева. «Подсудимый по месту своего проживания в Челябинске в помещении гаража организовал лабораторию по производству наркотических средств. В 2021 году он незаконно произвел более 18 кг наркотиков и сбыл их. Кроме того, при обыске у него изъяты наркотические средства и сильнодействующее вещество общей массой свыше пяти килограммов», — рассказала Наталья Мамаева. Суд назначил мужчине наказание в виде 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом 700 тыс. рублей. На имущество парня наложен арест. В пресс-службе Челябинского областного суда уточнили, что Листишенков признал вину, раскаялся, ранее он не судим. Он имеет маленького ребенка на иждивении. По данным URA.RU из собственных источников, лабораторию выпускник школы, расположенной в центре Челябинска, создал вместе со сводным братом Александром Кауцем. Парни увлекались химией и решили таким образом заработать себе на жизнь. Дело Кауца рассматривается отдельно в Сосновском районном суде Челябинской области.