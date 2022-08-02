Челябинец проведет 16 лет в колонии из-за химлаборатории в гараже

Приговор молодому человеку огласил областной суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 22-летнего Сергея Листишенкова, виновного в организации химической лаборатории в гараже своего дома. Подсудимый получил 16 лет в колонии строгого режима. Об этом URA.RU сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

«Подсудимый по месту своего проживания в Челябинске в помещении гаража организовал лабораторию по производству наркотических средств. В 2021 году он незаконно произвел более 18 кг наркотиков и сбыл их. Кроме того, при обыске у него изъяты наркотические средства и сильнодействующее вещество общей массой свыше пяти килограммов», — рассказала Наталья Мамаева.

Суд назначил мужчине наказание в виде 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом 700 тыс. рублей. На имущество парня наложен арест.

В пресс-службе Челябинского областного суда уточнили, что Листишенков признал вину, раскаялся, ранее он не судим. Он имеет маленького ребенка на иждивении.

По данным URA.RU из собственных источников, лабораторию выпускник школы, расположенной в центре Челябинска, создал вместе со сводным братом Александром Кауцем. Парни увлекались химией и решили таким образом заработать себе на жизнь. Дело Кауца рассматривается отдельно в Сосновском районном суде Челябинской области.