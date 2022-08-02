В Челябинскую область завезли тонны зараженных персиков

В партии персиков обнаружили вредный организм — восточную плодожорку Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Челябинскую область из Узбекистана завезли более 3 тонн зараженных персиков. Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, продукция будет обеззаражена и выпущена в продажу.

«При проведении обязательного фитосанитарного контроля в исследуемом образце персиков выявлен карантинный вредный организм — восточная плодожорка. Фрукты будут разрешены к реализации только после проведения обеззараживания методом фумигации и проведения повторного фитосанитарного контроля», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора.

В ведомстве отметили, что всего в регион из Узбекистана поступила партия фруктов и овощей общим весом свыше 20 тонн. В винограде, нектаринах, лайме и перце вредители не обнаружены.

Ранее в область завезли свыше 60 тонн зараженных фруктов и овощей. В партии нектаринов и черешни специалисты обнаружили калифорнийскую щитовку. Данный вредитель не опасен для человека, и партия была отпущены в продажу без процедуры обеззараживания.