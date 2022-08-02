02 августа 2022

В Челябинскую область завезли тонны зараженных персиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Овощи и фрукты. Тюмень, персики, фрукты
В партии персиков обнаружили вредный организм — восточную плодожорку Фото:

В Челябинскую область из Узбекистана завезли более 3 тонн зараженных персиков. Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, продукция будет обеззаражена и выпущена в продажу.

«При проведении обязательного фитосанитарного контроля в исследуемом образце персиков выявлен карантинный вредный организм — восточная плодожорка. Фрукты будут разрешены к реализации только после проведения обеззараживания методом фумигации и проведения повторного фитосанитарного контроля», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора.

В ведомстве отметили, что всего в регион из Узбекистана поступила партия фруктов и овощей общим весом свыше 20 тонн. В винограде, нектаринах, лайме и перце вредители не обнаружены.

Ранее в область завезли свыше 60 тонн зараженных фруктов и овощей. В партии нектаринов и черешни специалисты обнаружили калифорнийскую щитовку. Данный вредитель не опасен для человека, и партия была отпущены в продажу без процедуры обеззараживания.

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В Челябинскую область из Узбекистана завезли более 3 тонн зараженных персиков. Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, продукция будет обеззаражена и выпущена в продажу. «При проведении обязательного фитосанитарного контроля в исследуемом образце персиков выявлен карантинный вредный организм — восточная плодожорка. Фрукты будут разрешены к реализации только после проведения обеззараживания методом фумигации и проведения повторного фитосанитарного контроля», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора. В ведомстве отметили, что всего в регион из Узбекистана поступила партия фруктов и овощей общим весом свыше 20 тонн. В винограде, нектаринах, лайме и перце вредители не обнаружены. Ранее в область завезли свыше 60 тонн зараженных фруктов и овощей. В партии нектаринов и черешни специалисты обнаружили калифорнийскую щитовку. Данный вредитель не опасен для человека, и партия была отпущены в продажу без процедуры обеззараживания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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