Голого неадекватного дебошира скрутили очевидцы в Перми

Очевидцы передали голого дебошира полицейским Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Мужчину, который полностью обнаженным бегал по Перми, еще до приезда полицейских задержали очевидцы. По их словам, опубликованным в соцсети, он громко орал про какую-то девочку, что ее не трогал, и «явно перед этим употреблял наркотики».

«Видно, что его положили, а что именно происходило — нет. Нормальный мужик не стал бы бегать по улице голый, не понимая, что происходит», — написала одна из пользователей в соцсети «ВКонтакте» в группе «Гайва, Орджоникидзевский район, Пермь». «Я видела лично, что он был голый, он вообще не в себе был», — сообщила другая.

На сайте «АиФ-Пермь» со ссылкой на профильное ведомство указано, что в полицию поступило несколько сообщений о мужчине, который вел себя неадекватно. На место выехал наряд ДПС. Оперативно получить подтверждающую информацию в ГУ МВД России по Пермскому краю корреспонденту URA.RU не удалось. В министерство отправлен письменный запрос.

О том, что в соцсетях обсуждают пермяка, который ходил за зданием Пермского государственного цирка в одних трусах и с лопатой, URA.RU сообщало ранее. В комментариях пользователи обсудили причину такого поведения.