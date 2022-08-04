В уральской колонии показали, как делают мебель на замену IKEA. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
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Производство мебели в ИК-13 Нижний Тагил. Свердловская область
Осужденные будут изготавливать более 40 тысяч изделий в месяц Фото:

В нижнетагильской Исправительной колонии-13 открыли цех по производству мебельной фанеры, из которой будут изготавливать кресла и стулья на замену шведской компании IKEA. На производстве будут изготавливать более 40 тысяч изделий в месяц.

«Мы делаем качественную мебель уже много лет, закупаем современное оборудование, которое постоянно модернизируется. У нас сотни заказчиков по всей России. Рост обусловлен увеличением заказов благодаря маркетингу», — сказал в разговоре с URA.RU начальник пресс-службы регионального ведомства Александр Левченко.

Само производство состоит из двух цехов, в первом установлено оборудование для получения шпона и сушки для прессования. Во втором цехе установлено оборудование для резки шпона, проклейки и прессования заготовок оснований для кресел и стульев. Производство создавалось для обеспечения работы 70 осужденных.

Реализация товаров, которые производят в рамках такого производства, обширная. В настоящее время со свердловскими производителями сотрудничают больницы, школы и санатории по всей стране.

Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбургская компания «Альтерна» запустила производство аналогичной IKEA мебели — бюджетной, функциональной и лаконичной. Производят замену IKEA из ламинированной ДСП — древесно-стружечной плиты, которую привозят из Уфы. Фурнитура — китайская. IKEA приостановила свою деятельность в России из-за военной спецоперации РФ на Украине. По той же причине российский рынок покинули десятки других зарубежных компаний. Страны Европы, США, Великобритания, Канада и Япония ввели санкции в отношении России.

Производство мебели в ИК-13 Нижний Тагил. Свердловская область
В нижнетагильской ИК-13 открыли цех по производству мебельной фанеры
Фото:
Производство мебели в ИК-13 Нижний Тагил. Свердловская область
Из фанеры будут изготавливать кресла и стулья
Фото:
Производство мебели в ИК-13 Нижний Тагил. Свердловская область
В цехе установлено оборудование для получения шпона и сушки для прессования
Фото:
Производство мебели в ИК-13 Нижний Тагил. Свердловская область
Также есть оборудование для резки шпона, проклейки и прессования заготовок
Фото:
Производство мебели в ИК-13 Нижний Тагил. Свердловская область
Производство создавалось для обеспечения работы 70 осужденных
Фото:
Производство мебели в ИК-13 Нижний Тагил. Свердловская область
На производстве будут изготавливать более 40 тысяч изделий в месяц
Фото:
Производство мебели в ИК-13 Нижний Тагил. Свердловская область
Пример товаров, изготавливаемых на производстве
Фото:
Производство мебели в ИК-13 Нижний Тагил. Свердловская область
Пример товаров, изготавливаемых на производстве
Фото:

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В нижнетагильской Исправительной колонии-13 открыли цех по производству мебельной фанеры, из которой будут изготавливать кресла и стулья на замену шведской компании IKEA. На производстве будут изготавливать более 40 тысяч изделий в месяц. «Мы делаем качественную мебель уже много лет, закупаем современное оборудование, которое постоянно модернизируется. У нас сотни заказчиков по всей России. Рост обусловлен увеличением заказов благодаря маркетингу», — сказал в разговоре с URA.RU начальник пресс-службы регионального ведомства Александр Левченко. Само производство состоит из двух цехов, в первом установлено оборудование для получения шпона и сушки для прессования. Во втором цехе установлено оборудование для резки шпона, проклейки и прессования заготовок оснований для кресел и стульев. Производство создавалось для обеспечения работы 70 осужденных. Реализация товаров, которые производят в рамках такого производства, обширная. В настоящее время со свердловскими производителями сотрудничают больницы, школы и санатории по всей стране. Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбургская компания «Альтерна» запустила производство аналогичной IKEA мебели — бюджетной, функциональной и лаконичной. Производят замену IKEA из ламинированной ДСП — древесно-стружечной плиты, которую привозят из Уфы. Фурнитура — китайская. IKEA приостановила свою деятельность в России из-за военной спецоперации РФ на Украине. По той же причине российский рынок покинули десятки других зарубежных компаний. Страны Европы, США, Великобритания, Канада и Япония ввели санкции в отношении России.
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