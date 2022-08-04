Осужденные будут изготавливать более 40 тысяч изделий в месяц Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В нижнетагильской Исправительной колонии-13 открыли цех по производству мебельной фанеры, из которой будут изготавливать кресла и стулья на замену шведской компании IKEA. На производстве будут изготавливать более 40 тысяч изделий в месяц.

«Мы делаем качественную мебель уже много лет, закупаем современное оборудование, которое постоянно модернизируется. У нас сотни заказчиков по всей России. Рост обусловлен увеличением заказов благодаря маркетингу», — сказал в разговоре с URA.RU начальник пресс-службы регионального ведомства Александр Левченко.

Само производство состоит из двух цехов, в первом установлено оборудование для получения шпона и сушки для прессования. Во втором цехе установлено оборудование для резки шпона, проклейки и прессования заготовок оснований для кресел и стульев. Производство создавалось для обеспечения работы 70 осужденных.

Реализация товаров, которые производят в рамках такого производства, обширная. В настоящее время со свердловскими производителями сотрудничают больницы, школы и санатории по всей стране.

Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбургская компания «Альтерна» запустила производство аналогичной IKEA мебели — бюджетной, функциональной и лаконичной. Производят замену IKEA из ламинированной ДСП — древесно-стружечной плиты, которую привозят из Уфы. Фурнитура — китайская. IKEA приостановила свою деятельность в России из-за военной спецоперации РФ на Украине. По той же причине российский рынок покинули десятки других зарубежных компаний. Страны Европы, США, Великобритания, Канада и Япония ввели санкции в отношении России.

В нижнетагильской ИК-13 открыли цех по производству мебельной фанеры Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Из фанеры будут изготавливать кресла и стулья Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В цехе установлено оборудование для получения шпона и сушки для прессования Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Также есть оборудование для резки шпона, проклейки и прессования заготовок Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Производство создавалось для обеспечения работы 70 осужденных Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

На производстве будут изготавливать более 40 тысяч изделий в месяц Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Пример товаров, изготавливаемых на производстве Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Пример товаров, изготавливаемых на производстве Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU