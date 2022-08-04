Кремль не стал комментировать слова Арестовича о Третьей мировой

В Кремле воздержались от комментария по поводу слов представителя офиса президента Украины о Третьей мировой войне
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Кремле не стали комментировать слова советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, намекнувшего на то, что миру не помешала бы Третья мировая война. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, заметил, что он не знаком с полным текстом заявления украинского политика.
«Я не могу ничего сказать [по этому поводу], поскольку не знаю доподлинно его заявления. Не понимаю смысла сказанного», — отметил Песков.
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович признался, что его «радует общая активность вокруг Тайваня». Он также заявил, что «Западу и миру давно нужна хорошая встряска».
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