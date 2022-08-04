Кремль не стал комментировать слова Арестовича о Третьей мировой

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В Кремле воздержались от комментария по поводу слов представителя офиса президента Украины о Третьей мировой войне Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Кремле не стали комментировать слова советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, намекнувшего на то, что миру не помешала бы Третья мировая война. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, заметил, что он не знаком с полным текстом заявления украинского политика.

«Я не могу ничего сказать [по этому поводу], поскольку не знаю доподлинно его заявления. Не понимаю смысла сказанного», — отметил Песков.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович признался, что его «радует общая активность вокруг Тайваня». Он также заявил, что «Западу и миру давно нужна хорошая встряска».

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В Кремле не стали комментировать слова советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, намекнувшего на то, что миру не помешала бы Третья мировая война. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, заметил, что он не знаком с полным текстом заявления украинского политика. «Я не могу ничего сказать [по этому поводу], поскольку не знаю доподлинно его заявления. Не понимаю смысла сказанного», — отметил Песков. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович признался, что его «радует общая активность вокруг Тайваня». Он также заявил, что «Западу и миру давно нужна хорошая встряска».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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