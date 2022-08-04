Кремль не стал комментировать слова Арестовича о Третьей мировой

04 августа 2022 в 15:48 Размер текста - 17 +

В Кремле воздержались от комментария по поводу слов представителя офиса президента Украины о Третьей мировой войне Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Кремле не стали комментировать слова советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, намекнувшего на то, что миру не помешала бы Третья мировая война. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, заметил, что он не знаком с полным текстом заявления украинского политика. «Я не могу ничего сказать [по этому поводу], поскольку не знаю доподлинно его заявления. Не понимаю смысла сказанного», — отметил Песков. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович признался, что его «радует общая активность вокруг Тайваня». Он также заявил, что «Западу и миру давно нужна хорошая встряска».

В Кремле не стали комментировать слова советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, намекнувшего на то, что миру не помешала бы Третья мировая война. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, заметил, что он не знаком с полным текстом заявления украинского политика. «Я не могу ничего сказать [по этому поводу], поскольку не знаю доподлинно его заявления. Не понимаю смысла сказанного», — отметил Песков. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович признался, что его «радует общая активность вокруг Тайваня». Он также заявил, что «Западу и миру давно нужна хорошая встряска».