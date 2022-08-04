Киев потребовал семикратное возмещение «ущерба от спецоперации»

05 августа 2022 в 01:55 Размер текста - 17 +

Аналитики в семь раз завысили сумму, якобы необходимую для восстановления государства, остановившись на 750 миллиардах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Киев в качестве компенсации потребовал 750 млрд долларов за «причиненный ущерб от российской спецоперации» на Украине. Соответствующий отчет подготовили специалисты Киевской школы экономики. «По состоянию на 1 августа 2022 года сумма ущерба экономике Украины от повреждения и разрушения жилых и нежилых зданий и объектов инфраструктуры (в денежном выражении) достигла не менее 108,3 млрд долларов. […] По оценке Правительства, общая потребность в финансировании восстановления и модернизации экономики составляет 750 млрд долларов», — написано в аналитическом материале Киевской школы экономики. Так, 75 млрд долларов планируется потратить на строительство жилья, 42 млрд долларов — на инфраструктуру, а оставшиеся средства хотят направить на развитие сельскохозяйственных и промышленных предприятий. Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинские власти планируют заключить со странами-партнерами меморандум, закрепляющий их намерения по восстановлению регионов страны. По мнению Шмыгаля, это позволит «перенести вопросы с политической плоскости на уровень конкретики, технической документации проектов, четких планов». Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида

Киев в качестве компенсации потребовал 750 млрд долларов за «причиненный ущерб от российской спецоперации» на Украине. Соответствующий отчет подготовили специалисты Киевской школы экономики. «По состоянию на 1 августа 2022 года сумма ущерба экономике Украины от повреждения и разрушения жилых и нежилых зданий и объектов инфраструктуры (в денежном выражении) достигла не менее 108,3 млрд долларов. […] По оценке Правительства, общая потребность в финансировании восстановления и модернизации экономики составляет 750 млрд долларов», — написано в аналитическом материале Киевской школы экономики. Так, 75 млрд долларов планируется потратить на строительство жилья, 42 млрд долларов — на инфраструктуру, а оставшиеся средства хотят направить на развитие сельскохозяйственных и промышленных предприятий. Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинские власти планируют заключить со странами-партнерами меморандум, закрепляющий их намерения по восстановлению регионов страны. По мнению Шмыгаля, это позволит «перенести вопросы с политической плоскости на уровень конкретики, технической документации проектов, четких планов». Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида