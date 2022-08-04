Недострои фирмы-банкрота в Челябинске продают за 63 млн

05 августа 2022 в 16:30 Размер текста - 17 +

Заявки на участие в аукционе принимаются до девятого августа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Недостроенное 24-этажное здание и земельный участок под строительство высотного дома, расположенные в Тракторозаводском районе Челябинска, продаются за 63 млн рублей. Объекты были изъяты у обанкротившейся компании ООО «Строительные технологии города» по решению суда. Информация об этом размещена на сайте «Торги России». «Земельные участки представляют собой, в совокупности, единый неделимый участок общей площадью 17 тысяч 742 квадратных метров. Территория предназначена для строительства двух 24-х этажных жилых домов со строительными адресами 87,88 и двух подземных парковок», — сообщается на сайте. 24-х этажный жилой дом со строительным адресом №87 имеет степень готовности объекта 10%. Другой земельный участок предназначен под строительство жилого многоэтажного дома №88. После того, как компания ООО «Строительные технологии города» была обанкрочена, имущество выставлено на продажу в конкурсной массе. Недострой и земельный участок, расположенные на улице Мамина, в июне были выставлены на торги за 70 млн 349 рублей, в июле цена снизилась на 7 млн рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 9 августа. Ранее в центре Челябинска на продажу был выставлен шестиэтажный недострой, который начинали строить к саммитам ШОС и БРИКС. Начальная цена недостроя на аукционе, назначенном на 11 августа, составила 19 млн 35 тысяч 300 рублей.

Недостроенное 24-этажное здание и земельный участок под строительство высотного дома, расположенные в Тракторозаводском районе Челябинска, продаются за 63 млн рублей. Объекты были изъяты у обанкротившейся компании ООО «Строительные технологии города» по решению суда. Информация об этом размещена на сайте «Торги России». «Земельные участки представляют собой, в совокупности, единый неделимый участок общей площадью 17 тысяч 742 квадратных метров. Территория предназначена для строительства двух 24-х этажных жилых домов со строительными адресами 87,88 и двух подземных парковок», — сообщается на сайте. 24-х этажный жилой дом со строительным адресом №87 имеет степень готовности объекта 10%. Другой земельный участок предназначен под строительство жилого многоэтажного дома №88. После того, как компания ООО «Строительные технологии города» была обанкрочена, имущество выставлено на продажу в конкурсной массе. Недострой и земельный участок, расположенные на улице Мамина, в июне были выставлены на торги за 70 млн 349 рублей, в июле цена снизилась на 7 млн рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 9 августа. Ранее в центре Челябинска на продажу был выставлен шестиэтажный недострой, который начинали строить к саммитам ШОС и БРИКС. Начальная цена недостроя на аукционе, назначенном на 11 августа, составила 19 млн 35 тысяч 300 рублей.