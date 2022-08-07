Стрелявших на шлакоотвалах Златоуста мужчин отправили за решетку

08 августа 2022 в 06:13 Размер текста - 17 +

Отвалы (на фото) много лет становятся местом вооруженных конфликтов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Уфы, виновных в стрельбе на территории шлаковых отвалов города, где много лет идет конфликт собственников. Оба получили реальные сроки лишения свободы, рассказали URA.RU в прокуратуре города. «24 сентября 2021 года подсудимые, вооружившись огнестрельным оружием и камнями, совместно с иными неустановленными лицами из хулиганских побуждений грубо нарушили общественный порядок на территории отвалов. Не выдвигая никаких требований, проявляя грубую силу и оружие, произвели выстрелы в сторону окружающих людей, а также бросали камни в них. В результате пострадал один человек, которому был причинен легкий вред здоровью» — рассказали в прокуратуре. Суд признал каждого из подсудимых виновными по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), а также одного из подсудимых по п. «а», «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и приговорил их к наказанию в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок 1 год 3 месяца и 1 год 4 месяца, соответственно. Осужденные находятся под стражей с момента задержания 25 сентября 2021 года. Приговор в силу не вступил. Вину они не признали. С середины 90-х годов прошлого века отвалы разрабатывала фирма «Рико». Все это время на территории шли попытки рейдерского захвата территории, которые сопровождались силовыми конфликтами, но потом работа стабилизировалась. В мае 2016 года на территорию предприятия зашли представители ООО «Азбукаправа», выигравшие аукцион по аренде двух земельных участков. С тех пор противостояния двух компаний периодически переходят из судов в плоскость вооруженных столкновений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уфы, виновных в стрельбе на территории шлаковых отвалов города, где много лет идет конфликт собственников. Оба получили реальные сроки лишения свободы, рассказали URA.RU в прокуратуре города. «24 сентября 2021 года подсудимые, вооружившись огнестрельным оружием и камнями, совместно с иными неустановленными лицами из хулиганских побуждений грубо нарушили общественный порядок на территории отвалов. Не выдвигая никаких требований, проявляя грубую силу и оружие, произвели выстрелы в сторону окружающих людей, а также бросали камни в них. В результате пострадал один человек, которому был причинен легкий вред здоровью» — рассказали в прокуратуре. Суд признал каждого из подсудимых виновными по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), а также одного из подсудимых по п. «а», «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и приговорил их к наказанию в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок 1 год 3 месяца и 1 год 4 месяца, соответственно. Осужденные находятся под стражей с момента задержания 25 сентября 2021 года. Приговор в силу не вступил. Вину они не признали. С середины 90-х годов прошлого века отвалы разрабатывала фирма «Рико». Все это время на территории шли попытки рейдерского захвата территории, которые сопровождались силовыми конфликтами, но потом работа стабилизировалась. В мае 2016 года на территорию предприятия зашли представители ООО «Азбукаправа», выигравшие аукцион по аренде двух земельных участков. С тех пор противостояния двух компаний периодически переходят из судов в плоскость вооруженных столкновений.