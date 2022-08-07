Соратники челябинского губернатора получили новые посты

Алексей Текслер обзавелся заместителями по партийной линии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Семь высших партийных постов распределили между соратниками губернатора Алексея Текслера 8 августа на заседании президиума областного отделения «Единой России». Об этом передает корреспондент URA.RU с места событий.

В качестве замсекретаря челябинского регионального отделения ЕР по агитационно-информационной работе утвержден руководитель АНО «Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области», вице-спикер заксобрания региона Олег Гербер. Заместителем по работе с депутатами и депутатскими объединениями «ЕР» стал председатель ЗСО Александр Лазарев. За партийное строительство будет отвечать советник губернатора Владимир Мякуш, за взаимодействие с общественными объединениями и работу с молодежью — вице-губернатор Станислав Мошаров.

Также в качестве заместителей секретаря реготделения «Единой России», которым является глава региона Алексей Текслер, утвердили руководителя областного исполкома «ЕР» Дениса Моисеева и главу областной приемной партии Марину Поддубную. Ранее аналогичный пост получила первый вице-губернатор Ирина Гехт, которая будет заниматься партийными проектами. Курирующий внутреннюю политику замгубернатора Анатолий Векшин тогда же стал первым заместителем секретаря областного отделения «Единой России».

Помимо этого, на президиуме рассмотрели вопросы повышения рейтинга партии и рост ее влияния в решении социально-экономических проблем региона. Также участники обсудили предстоящие в сентябре выборы в областной парламент и местные органы самоуправления.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU