ГРЭС, снабжающую треть Екатеринбурга теплом, не могут продать

Объявленная сделка по продаже российских энергоактивов итальянской Enel, среди которых — Среднеуральская ГРЭС в Свердловской области, оказалась заморожена на неопределенный срок. Этому послужил указ президента РФ Владимира Путина, согласно которому западным инвесторам в ТЭКе и энергетике до 31 декабря запрещено выходить из российского бизнеса иначе как по специальному разрешению.
«Выход иностранных акционеров из российской электроэнергетики на время заморожен, утверждают источники „Ъ“, знакомые с ситуацией. Речь в первую очередь идет об уже объявленной сделке по продаже итальянской Enel своих 56,43% в „Энел Россия“. Причиной стал указ президента РФ №520, запрещающий до 31 декабря 2022 года совершение сделок покупки и продажи долей в компаниях, включенных в перечень стратегических предприятий и акционерных обществ, а также в компаниях, которые производят и поставляют тепло и электроэнергию», — пишет «Коммерсант».
Enel собиралась продать «Энел Россия» Лукойлу и фонду «Газпромбанк-Фрезия». «В июне Enel объявила о заключении двух отдельных соглашений с Лукойлом и фондом „Газпромбанк-Фрезия“ по продаже своего пакета в „Энел Россия“ на общую сумму 135 млн долларов. Закрыть сделку планировалось в третьем квартале, для этого нужно было получить решение правкомиссии РФ по иностранным инвестициям и ФАС. Сделка по покупке активов „Энел Россия“ предусматривала второй этап — консолидацию пакета „Газпромбанк-Фрезия“ Лукойлом», — уточняет издание.
21 марта гендиректор Enel Франческо Стараче заявил об уходе компании с российского рынка. По данным двух не связанных друг с другом источников URA.RU, переговоры о продаже Среднеуральской ГРЭС итальянский концерн ведет с холдингом «Т Плюс» Виктора Вексельберга. По словам одного из них, стороны не могут договориться о стоимости сделки.
Среднеуральская ГРЭС — тепловая газовая электростанция, которая обеспечивает почти на 30% теплом и горячей водой Екатеринбург и на 100% — соседние Среднеуральск и Верхнюю Пышму. Доля выработки электроэнергии СУГРЭС в энергосистеме Свердловской области — около 10%.
24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине, после чего США и Евросоюз ввели санкции против РФ, а западные компании начали массово покидать российский рынок. Президент России Владимир Путин заявлял, что эти шаги имеют все признаки агрессии.
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Объявленная сделка по продаже российских энергоактивов итальянской Enel, среди которых — Среднеуральская ГРЭС в Свердловской области, оказалась заморожена на неопределенный срок. Этому послужил указ президента РФ Владимира Путина, согласно которому западным инвесторам в ТЭКе и энергетике до 31 декабря запрещено выходить из российского бизнеса иначе как по специальному разрешению. «Выход иностранных акционеров из российской электроэнергетики на время заморожен, утверждают источники „Ъ“, знакомые с ситуацией. Речь в первую очередь идет об уже объявленной сделке по продаже итальянской Enel своих 56,43% в „Энел Россия“. Причиной стал указ президента РФ №520, запрещающий до 31 декабря 2022 года совершение сделок покупки и продажи долей в компаниях, включенных в перечень стратегических предприятий и акционерных обществ, а также в компаниях, которые производят и поставляют тепло и электроэнергию», — пишет «Коммерсант». Enel собиралась продать «Энел Россия» Лукойлу и фонду «Газпромбанк-Фрезия». «В июне Enel объявила о заключении двух отдельных соглашений с Лукойлом и фондом „Газпромбанк-Фрезия“ по продаже своего пакета в „Энел Россия“ на общую сумму 135 млн долларов. Закрыть сделку планировалось в третьем квартале, для этого нужно было получить решение правкомиссии РФ по иностранным инвестициям и ФАС. Сделка по покупке активов „Энел Россия“ предусматривала второй этап — консолидацию пакета „Газпромбанк-Фрезия“ Лукойлом», — уточняет издание. 21 марта гендиректор Enel Франческо Стараче заявил об уходе компании с российского рынка. По данным двух не связанных друг с другом источников URA.RU, переговоры о продаже Среднеуральской ГРЭС итальянский концерн ведет с холдингом «Т Плюс» Виктора Вексельберга. По словам одного из них, стороны не могут договориться о стоимости сделки. Среднеуральская ГРЭС — тепловая газовая электростанция, которая обеспечивает почти на 30% теплом и горячей водой Екатеринбург и на 100% — соседние Среднеуральск и Верхнюю Пышму. Доля выработки электроэнергии СУГРЭС в энергосистеме Свердловской области — около 10%. 24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине, после чего США и Евросоюз ввели санкции против РФ, а западные компании начали массово покидать российский рынок. Президент России Владимир Путин заявлял, что эти шаги имеют все признаки агрессии.