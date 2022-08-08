В Сургуте эвакуировали здание судебных приставов. Фото

09 августа 2022 в 12:06 Размер текста - 17 +

В Сургуте неизвестные сообщили о минировании здания ФССП Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Сургуте проходит эвакуация здания федеральной службы судебных приставов из-за сообщения о минировании. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Поступило сообщение о минировании. Сотрудники были эвакуированы из здания. Сообщение оказалось ложным, по итогам проверки взрывчатых устройств обнаружено не было», — сказал источник. В пресс-службе УМВД по ХМАО не смогли прокомментировать ситуацию, сославшись на ФСБ. В пресс-службе УФСБ по Тюменской области не ответили на телефонный звонок. Ранее URA.RU писало, что по ХМАО прошла волна ложных минирований. При этом сообщения о взрывных устройствах в школах, соцобъектах и мэриях появляются до сих пор. Так, в начале августа силовикам поступило сообщение о минировании всех судов в ХМАО. Эвакуация здания ФССП в Сургуте Журналист URA.RU

В Сургуте проходит эвакуация здания федеральной службы судебных приставов из-за сообщения о минировании. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Поступило сообщение о минировании. Сотрудники были эвакуированы из здания. Сообщение оказалось ложным, по итогам проверки взрывчатых устройств обнаружено не было», — сказал источник. В пресс-службе УМВД по ХМАО не смогли прокомментировать ситуацию, сославшись на ФСБ. В пресс-службе УФСБ по Тюменской области не ответили на телефонный звонок. Ранее URA.RU писало, что по ХМАО прошла волна ложных минирований. При этом сообщения о взрывных устройствах в школах, соцобъектах и мэриях появляются до сих пор. Так, в начале августа силовикам поступило сообщение о минировании всех судов в ХМАО.