В Сургуте проходит эвакуация здания федеральной службы судебных приставов из-за сообщения о минировании. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.
«Поступило сообщение о минировании. Сотрудники были эвакуированы из здания. Сообщение оказалось ложным, по итогам проверки взрывчатых устройств обнаружено не было», — сказал источник.
В пресс-службе УМВД по ХМАО не смогли прокомментировать ситуацию, сославшись на ФСБ. В пресс-службе УФСБ по Тюменской области не ответили на телефонный звонок.
Ранее URA.RU писало, что по ХМАО прошла волна ложных минирований. При этом сообщения о взрывных устройствах в школах, соцобъектах и мэриях появляются до сих пор. Так, в начале августа силовикам поступило сообщение о минировании всех судов в ХМАО.
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