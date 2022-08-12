Пермскому ГУ МВД пришлось судиться из-за собачьего корма

ГУ МВД по Пермскому краю получило убытки на поставках сухого корма для собак Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

ГУ МВД по Пермскому краю пришлось судиться с поставщиком корма для собак. Информация отражена в картотеке краевого арбитражного суда, куда обратился полицейский главк. Ответчиком по делу выступило ООО «Моновет». Указано, что полицейское управление получило убыток из-за недополученного сухого корма и разницы в цене при его поставке.

«Взыскать с ответчика ООО „Моновет“ в пользу ГУ МВД России по Пермскому краю: 1 168 594 рубля 95 копеек в качестве убытков из-за недополученного количества сухого корма; 1 165 652,60 рубля 60 копеек в качестве убытков из-за разницы цены за один килограмм сухого корма; 112 425,31 (сто двенадцать тысяч четыреста двадцать пять) рублей 31 копейку штраф за неисполнение контрактных обязательств; 34 306,14 рублей 14 копеек пени за просрочку поставки товара», — говорится в судебном определении. Отмечается, что стороны решили заключить мировое соглашение.

Также краевое ГУ МВД отказалось взыскивать убытки за недополученный корм. В остальном ООО «Моновет» признало долг и согласилось погасить его до 15 октября 2023 года.