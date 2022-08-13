Диетолог Дюваль рассказала, кому нельзя есть арбузы и дыни

13 августа 2022 в 13:42 Размер текста - 17 +

Даже здоровые люди должны есть дыни и арбузы отдельно от другой пищи, отметила Анжелика Дюваль Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта не стоит употреблять арбузы и дыни из-за того, что в них содержится большое количество сахара. Об этом рассказала диетолог Анжелика Дюваль. «Из-за большого количества сахара в данных продуктах я не рекомендую употреблять их людям с воспалительными заболеваниями ЖКТ, поскольку сахар может спровоцировать еще большее воспаление. Также арбуз и дыню стоит исключить из рациона тем, кто страдает сахарным диабетом. При этом даже здоровым людям необходимо есть дыни и арбузы отдельно от другой пищи, так как можно столкнуться с симптомами метеоризма», — сказала Дюваль в беседе с «Ридусом». Ранее директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в беседе с URA.RU сообщил, что отказаться от употребления арбузов также стоит людям с сердечной и почечной недостаточностью. «Людям, которые должны контролировать потребление воды, арбуз есть нельзя», — подчеркнул Гинзбург.

Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта не стоит употреблять арбузы и дыни из-за того, что в них содержится большое количество сахара. Об этом рассказала диетолог Анжелика Дюваль. «Из-за большого количества сахара в данных продуктах я не рекомендую употреблять их людям с воспалительными заболеваниями ЖКТ, поскольку сахар может спровоцировать еще большее воспаление. Также арбуз и дыню стоит исключить из рациона тем, кто страдает сахарным диабетом. При этом даже здоровым людям необходимо есть дыни и арбузы отдельно от другой пищи, так как можно столкнуться с симптомами метеоризма», — сказала Дюваль в беседе с «Ридусом». Ранее директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в беседе с URA.RU сообщил, что отказаться от употребления арбузов также стоит людям с сердечной и почечной недостаточностью. «Людям, которые должны контролировать потребление воды, арбуз есть нельзя», — подчеркнул Гинзбург.