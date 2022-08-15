МИД: к нацистам ВСУ присоединились бывшие афганские спецназовцы

16 августа 2022 в 06:09 Размер текста - 17 +

Бывшие афганские боевики присоединились к нацбатальонам на Украине Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Часть бывших афганских спецназовцев присоединилась к нацистским группировкам на Украине. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов. «Так вот, эти спецназовцы, часть из них присоединяется к игиловцам (группировка ИГИЛ запрещена в РФ) и воюют — как в Ираке, как в Сирии <…> А другая часть из этих бывших спецназовцев, как наемники, за деньги, видимо, им пообещали, ведь на что-то жить надо, — они присоединяются к украинским нацистам», — рассказал Кабулов в интервью РИА Новости». По его словам, на данный момент порядка 110 тысяч военнослужащих из Афганистана «болтаются между родиной и ожиданием разрешения на въезд в США», вступая в запрещенные группировки. «Хотя, судя по всему, никто им не собирается давать никакого разрешения — это абсолютно хамская манера американцев», — заключил дипломат. Россия начала спецоперацию на Украине в конце февраля. Президент России назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса, которые подвергаются издевательствам со стороны нацбатальонов и ВСУ на протяжении восьми лет. Сообщалось, что для участия в боевых действиях на стороне киевского режима в Иране осуществляется вербовка граждан Афганистана. Ранее против участвующих в спецоперации на Украине боевиков нацбатальона возбуждались уголовные дела по статьям об экстремизме и наемничестве. В частности, Верховный суд России признал украинский батальон «Азов» (экстремистская организация, запрещена на территории РФ) террористической организацией и запретил ее деятельность на территории страны по иску Генпрокуратуры. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Часть бывших афганских спецназовцев присоединилась к нацистским группировкам на Украине. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов. «Так вот, эти спецназовцы, часть из них присоединяется к игиловцам (группировка ИГИЛ запрещена в РФ) и воюют — как в Ираке, как в Сирии <…> А другая часть из этих бывших спецназовцев, как наемники, за деньги, видимо, им пообещали, ведь на что-то жить надо, — они присоединяются к украинским нацистам», — рассказал Кабулов в интервью РИА Новости». По его словам, на данный момент порядка 110 тысяч военнослужащих из Афганистана «болтаются между родиной и ожиданием разрешения на въезд в США», вступая в запрещенные группировки. «Хотя, судя по всему, никто им не собирается давать никакого разрешения — это абсолютно хамская манера американцев», — заключил дипломат. Россия начала спецоперацию на Украине в конце февраля. Президент России назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса, которые подвергаются издевательствам со стороны нацбатальонов и ВСУ на протяжении восьми лет. Сообщалось, что для участия в боевых действиях на стороне киевского режима в Иране осуществляется вербовка граждан Афганистана. Ранее против участвующих в спецоперации на Украине боевиков нацбатальона возбуждались уголовные дела по статьям об экстремизме и наемничестве. В частности, Верховный суд России признал украинский батальон «Азов» (экстремистская организация, запрещена на территории РФ) террористической организацией и запретил ее деятельность на территории страны по иску Генпрокуратуры.