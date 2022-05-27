РИАН: Турция вербует афганцев для отправки на Украину

27 мая 2022 в 14:10 Размер текста - 17 +

Сообщается, что афганцев в Иране вербуют турецкие загранучреждения Фото: Нина Калинина © URA.RU Загранучреждения Турции в Иране осуществляют вербовку граждан Афганистана для участия в боевых действиях на стороне киевского режима, сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник. «По имеющимся данным, загранучреждения Турции в Иране по указанию Анкары осуществляют вербовку находящихся в ИРИ (Исламская Республика Иран — ред.) граждан Афганистана для участия в боевых действиях на стороне киевского режима», — пишет РИА Новости. Россия начала спецоперацию на Украине в конце февраля. Президент России назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса, которые подвергаются издевательствам со стороны киевского режима на протяжении восьми лет. Ранее официальный представитель Турции Ибрагим Калын, предлагал помощь в эвакуации украинских националистов с «Азовстали», тогда Москва отказалась от предложения.

Загранучреждения Турции в Иране осуществляют вербовку граждан Афганистана для участия в боевых действиях на стороне киевского режима, сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник. «По имеющимся данным, загранучреждения Турции в Иране по указанию Анкары осуществляют вербовку находящихся в ИРИ (Исламская Республика Иран — ред.) граждан Афганистана для участия в боевых действиях на стороне киевского режима», — пишет РИА Новости. Россия начала спецоперацию на Украине в конце февраля. Президент России назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса, которые подвергаются издевательствам со стороны киевского режима на протяжении восьми лет. Ранее официальный представитель Турции Ибрагим Калын, предлагал помощь в эвакуации украинских националистов с «Азовстали», тогда Москва отказалась от предложения.