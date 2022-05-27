РИАН: Турция вербует афганцев для отправки на Украину

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Турция, море, флаг турции
Сообщается, что афганцев в Иране вербуют турецкие загранучреждения Фото:

Загранучреждения Турции в Иране осуществляют вербовку граждан Афганистана для участия в боевых действиях на стороне киевского режима, сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

«По имеющимся данным, загранучреждения Турции в Иране по указанию Анкары осуществляют вербовку находящихся в ИРИ (Исламская Республика Иран — ред.) граждан Афганистана для участия в боевых действиях на стороне киевского режима», — пишет РИА Новости.

Россия начала спецоперацию на Украине в конце февраля. Президент России назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса, которые подвергаются издевательствам со стороны киевского режима на протяжении восьми лет. Ранее официальный представитель Турции Ибрагим Калын, предлагал помощь в эвакуации украинских националистов с «Азовстали», тогда Москва отказалась от предложения.

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Загранучреждения Турции в Иране осуществляют вербовку граждан Афганистана для участия в боевых действиях на стороне киевского режима, сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник. «По имеющимся данным, загранучреждения Турции в Иране по указанию Анкары осуществляют вербовку находящихся в ИРИ (Исламская Республика Иран — ред.) граждан Афганистана для участия в боевых действиях на стороне киевского режима», — пишет РИА Новости. Россия начала спецоперацию на Украине в конце февраля. Президент России назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса, которые подвергаются издевательствам со стороны киевского режима на протяжении восьми лет. Ранее официальный представитель Турции Ибрагим Калын, предлагал помощь в эвакуации украинских националистов с «Азовстали», тогда Москва отказалась от предложения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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