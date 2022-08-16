Военный эксперт рассказал о трех попытках НАТО вмешаться в СВО

Страны НАТО предприняли три безуспешные попытки вмешаться в ход специальной операции на Украине. Об этом заявил заведующий отделом Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев.
«Первоначально такие попытки были сделаны путем фактически неограниченных поставок противотанковых ракетных комплексов Javelin и их аналогов. Далее говорилось „о возможности“ изменить ход боя после поставок барражирующих боеприпасов и американских гаубиц М777. Потом говорилось, что поставки реактивных систем залпового огня HIMARS „точно изменят ситуацию“ на поле боя. Как выяснилось, ничего из этого ситуации не меняет», — сказал Евсеев в эфире радио Sputnik.
Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины идет с 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее конечная цель — освободить Донбасс. Глава государства неоднократно подчеркивал, что спецоперация идет по плану.
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Страны НАТО предприняли три безуспешные попытки вмешаться в ход специальной операции на Украине. Об этом заявил заведующий отделом Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев. «Первоначально такие попытки были сделаны путем фактически неограниченных поставок противотанковых ракетных комплексов Javelin и их аналогов. Далее говорилось „о возможности“ изменить ход боя после поставок барражирующих боеприпасов и американских гаубиц М777. Потом говорилось, что поставки реактивных систем залпового огня HIMARS „точно изменят ситуацию“ на поле боя. Как выяснилось, ничего из этого ситуации не меняет», — сказал Евсеев в эфире радио Sputnik. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины идет с 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее конечная цель — освободить Донбасс. Глава государства неоднократно подчеркивал, что спецоперация идет по плану.