Военный эксперт рассказал о трех попытках НАТО вмешаться в СВО

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НАТО. Москва, военная техника, нато, патриот, nato, patriot, рсзо, поставка вооружения
Страны НАТО пытались вмешаться в спецоперацию поставляя Украине оружие, считает Владимир Евсеев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Страны НАТО предприняли три безуспешные попытки вмешаться в ход специальной операции на Украине. Об этом заявил заведующий отделом Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев.

«Первоначально такие попытки были сделаны путем фактически неограниченных поставок противотанковых ракетных комплексов Javelin и их аналогов. Далее говорилось „о возможности“ изменить ход боя после поставок барражирующих боеприпасов и американских гаубиц М777. Потом говорилось, что поставки реактивных систем залпового огня HIMARS „точно изменят ситуацию“ на поле боя. Как выяснилось, ничего из этого ситуации не меняет», — сказал Евсеев в эфире радио Sputnik.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины идет с 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее конечная цель — освободить Донбасс. Глава государства неоднократно подчеркивал, что спецоперация идет по плану.

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Страны НАТО предприняли три безуспешные попытки вмешаться в ход специальной операции на Украине. Об этом заявил заведующий отделом Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев. «Первоначально такие попытки были сделаны путем фактически неограниченных поставок противотанковых ракетных комплексов Javelin и их аналогов. Далее говорилось „о возможности“ изменить ход боя после поставок барражирующих боеприпасов и американских гаубиц М777. Потом говорилось, что поставки реактивных систем залпового огня HIMARS „точно изменят ситуацию“ на поле боя. Как выяснилось, ничего из этого ситуации не меняет», — сказал Евсеев в эфире радио Sputnik. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины идет с 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее конечная цель — освободить Донбасс. Глава государства неоднократно подчеркивал, что спецоперация идет по плану.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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