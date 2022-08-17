Уральские ученые смогут двигать предметы в космосе

Специалисты Уральского федерального университета (УрФУ) и Уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН) улучшили свойства магнитострикционного материала, устройства из которого могут управлять движением объектов в космосе. Этот материал используют в генераторах ультразвука, сенсорах магнитного поля и электрического тока. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УрФУ.
«Магнитострикция — это эффект, при котором материал меняет свой размер и форму. С помощью таких приборов можно управлять движением технических элементов. Например, двигать линзы в оптических приборах. С помощью магнитострикции можно перемещать многотонные зеркала космического телескопа без серьезных усилий. Главным преимуществом обновленного материала является то, что он устойчив к экстремально низким температурам (до −190 °С). Эти разработки могут использовать в космосе», — сказано в сообщении. Магнитострикционными материалами называются магнитные материалы (магнетики), у которых достаточно сильно проявляется магнитострикционный эффект — изменение формы и размеров тела при его намагничивании.
Ранее агентство писало, что ученые УрФУ и Томского политехнического университетов приступили к разработке проекта, который позволит восстановить сектор промышленности в стране. Концепция будет изложена в виде монографии.
Для того чтобы Россия не теряла технологического лидерства на мировой арене, стране необходимы молодые научные кадры. В 2022 году, согласно указу президента России Владимира Путина, стартовало десятилетие науки, благодаря которому будут найдены важнейшие технологические решения задач развития страны.
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Специалисты Уральского федерального университета (УрФУ) и Уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН) улучшили свойства магнитострикционного материала, устройства из которого могут управлять движением объектов в космосе. Этот материал используют в генераторах ультразвука, сенсорах магнитного поля и электрического тока. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УрФУ. «Магнитострикция — это эффект, при котором материал меняет свой размер и форму. С помощью таких приборов можно управлять движением технических элементов. Например, двигать линзы в оптических приборах. С помощью магнитострикции можно перемещать многотонные зеркала космического телескопа без серьезных усилий. Главным преимуществом обновленного материала является то, что он устойчив к экстремально низким температурам (до −190 °С). Эти разработки могут использовать в космосе», — сказано в сообщении. Магнитострикционными материалами называются магнитные материалы (магнетики), у которых достаточно сильно проявляется магнитострикционный эффект — изменение формы и размеров тела при его намагничивании. Ранее агентство писало, что ученые УрФУ и Томского политехнического университетов приступили к разработке проекта, который позволит восстановить сектор промышленности в стране. Концепция будет изложена в виде монографии. Для того чтобы Россия не теряла технологического лидерства на мировой арене, стране необходимы молодые научные кадры. В 2022 году, согласно указу президента России Владимира Путина, стартовало десятилетие науки, благодаря которому будут найдены важнейшие технологические решения задач развития страны.