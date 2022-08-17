В ХМАО ввели карантин из-за бешенства животных

В октябрьском районе обнаружены случаи бешенства у животных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Октябрьском районе ввели карантин из-за заражений бешенством животных. На данный момент территорию запрещено посещать. Сообщение об этом опубликовано на сайте властей ХМАО.

«Введены ограничения по бешенству животных в Октябрьском муниципальном районе! В связи с выявлением случая бешенства на территории поселка Горнореченск введены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных в радиусе 2000 метров от источника возбудителя», — сказано в сообщении властей.

Бешенство является опасным вирусным заболеванием и поражает нервную систему. Инфекция опасна как для человека, так и для животного. По требованиям карантина посещение участка запрещено для посторонних, кроме специалистов, организующих карантинные мероприятия. В случае подозрения на бешенство у домашних или диких животных власти просят сообщать в ветеринарную службу ХМАО.

Ранее URA.RU писало, что в июне этого года случаи бешенства были обнаружены в Ханты-Мансийском районе. Тогда власти предупредили, что за действия, повлекшие за собой возникновения очагов заболевания, грозит уголовная и административная ответственность.