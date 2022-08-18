18 августа 2022

В ДНР назначили директора фонда развития промышленности

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автопробег, посвященный признанию ЛДНР. Москва, флаг днр, автопробег, лнр, российские флаги
Сергей Власов назначен главой фонда развития промышленности ДНР Фото:

Экс-глава Департамента промышленности Минпромторга Донецкой народной республики (ДНР) Сергей Власов назначен директором «Фонда развития промышленности». Соответствующий приказ подписан исполняющим обязанности министра промышленности и торговли республики Владимиром Рущаком.

«Сергей Власов назначен директором государственного автономного учреждения „Фонд развития промышленности“. Приказ об этом подписал и. о. Министра промышленности и торговли ДНР Владимир Рущак», — сообщается в официальном telegram-канале правительства республики.

Отмечается, что деятельность фонда направлена на повышение доступности реального сектора экономики и реализацию проектов стратегического значения. Власов станет ответственным лицом за сохранение и развитие производственного потенциала, полноценной загрузке производственных мощностей промышленных предприятий ДНР и повышению инвестиционной привлекательности в определенных отраслях.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ходе спецоперации под контроль союзных сил перешли Херсонская и большая часть Запорожской области. Ранее сообщалось, что российские власти готовят несколько новых кадровых назначений в Донбассе и на освобожденных территориях Украины.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

Экс-глава Департамента промышленности Минпромторга Донецкой народной республики (ДНР) Сергей Власов назначен директором «Фонда развития промышленности». Соответствующий приказ подписан исполняющим обязанности министра промышленности и торговли республики Владимиром Рущаком. «Сергей Власов назначен директором государственного автономного учреждения „Фонд развития промышленности“. Приказ об этом подписал и. о. Министра промышленности и торговли ДНР Владимир Рущак», — сообщается в официальном telegram-канале правительства республики. Отмечается, что деятельность фонда направлена на повышение доступности реального сектора экономики и реализацию проектов стратегического значения. Власов станет ответственным лицом за сохранение и развитие производственного потенциала, полноценной загрузке производственных мощностей промышленных предприятий ДНР и повышению инвестиционной привлекательности в определенных отраслях. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ходе спецоперации под контроль союзных сил перешли Херсонская и большая часть Запорожской области. Ранее сообщалось, что российские власти готовят несколько новых кадровых назначений в Донбассе и на освобожденных территориях Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...