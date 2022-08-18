В ДНР назначили директора фонда развития промышленности

Экс-глава Департамента промышленности Минпромторга Донецкой народной республики (ДНР) Сергей Власов назначен директором «Фонда развития промышленности». Соответствующий приказ подписан исполняющим обязанности министра промышленности и торговли республики Владимиром Рущаком.
«Сергей Власов назначен директором государственного автономного учреждения „Фонд развития промышленности“. Приказ об этом подписал и. о. Министра промышленности и торговли ДНР Владимир Рущак», — сообщается в официальном telegram-канале правительства республики.
Отмечается, что деятельность фонда направлена на повышение доступности реального сектора экономики и реализацию проектов стратегического значения. Власов станет ответственным лицом за сохранение и развитие производственного потенциала, полноценной загрузке производственных мощностей промышленных предприятий ДНР и повышению инвестиционной привлекательности в определенных отраслях.
С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ходе спецоперации под контроль союзных сил перешли Херсонская и большая часть Запорожской области. Ранее сообщалось, что российские власти готовят несколько новых кадровых назначений в Донбассе и на освобожденных территориях Украины.
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