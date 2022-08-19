Сотрудница «Почты России» в Челябинске украла полмиллиона рублей

За все время своей деятельности сотрудница почты присвоила себе свыше 500 тысяч рублей Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Сотрудница челябинского отделения «Почты России» незаконно присвоила себе свыше полумиллиона рублей. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, сотрудница забирала деньги из кассы себе.

«При формировании ежедневных отчетов сотрудница фиктивно проводила инкассацию денежных средств, а, на самом деле, денежные средства из кассы присваивала себе. При реализации товара злоумышленница, пользуясь тем, что большинство покупателей не спрашивали чеки за купленный товар, вырученные денежные средства присваивала себе», — сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка.

В ведомстве отметили, что сотрудница также подделывала документы о начислении пенсии жителям Сосновского района. При этом деньги она также оставляла себе. Аферистка была задержана. Уголовное дело направлено в суд.