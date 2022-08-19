Niletto выпустил лиричную балладу о любви

20 августа 2022 в 05:03 Размер текста - 17 +

Niletto записал фит с дуэтом Idris & Leos Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Певец из Екатеринбурга Niletto (Данил Прытков) 19 августа выпустил совместную песню с музыкальным дуэтом Idris (Идрис Мажиев) и Leos (Осман Сусаев), которая называется «Дурная привычка». В своих соцсетях Прытков написал, что это — лиричная баллада о любви. «С большим удовольствием поучаствовал в треке с ребятами. Красивые голоса [артистов] в лиричной балладе о любви звучат крутейше!», — написал Niletto. Niletto отметил, что очень много слушал песни Idris & Leos. «Я очень много на повторе слушал ряд их песен. Безумно приятно звучать на одном треке, особенно в таком», — написал Niletto. По мнению Прыткова, эта песня для кого-то может стать личным амулетом грусти в любви на какое-то время. Ранее URA.RU писало, что Niletto вернется в Свердловскую область с концертами 9 сентября. Он выступит на Дне города в Верхней Салде.

Певец из Екатеринбурга Niletto (Данил Прытков) 19 августа выпустил совместную песню с музыкальным дуэтом Idris (Идрис Мажиев) и Leos (Осман Сусаев), которая называется «Дурная привычка». В своих соцсетях Прытков написал, что это — лиричная баллада о любви. «С большим удовольствием поучаствовал в треке с ребятами. Красивые голоса [артистов] в лиричной балладе о любви звучат крутейше!», — написал Niletto. Niletto отметил, что очень много слушал песни Idris & Leos. «Я очень много на повторе слушал ряд их песен. Безумно приятно звучать на одном треке, особенно в таком», — написал Niletto. По мнению Прыткова, эта песня для кого-то может стать личным амулетом грусти в любви на какое-то время. Ранее URA.RU писало, что Niletto вернется в Свердловскую область с концертами 9 сентября. Он выступит на Дне города в Верхней Салде.