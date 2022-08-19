19 августа 2022

Niletto выпустил лиричную балладу о любви

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Нилетто (NILETTO) в Зелёной роще. Екатеринбург , niletto, нилетто
Niletto записал фит с дуэтом Idris & Leos Фото:

Певец из Екатеринбурга Niletto (Данил Прытков) 19 августа выпустил совместную песню с музыкальным дуэтом Idris (Идрис Мажиев) и Leos (Осман Сусаев), которая называется «Дурная привычка». В своих соцсетях Прытков написал, что это — лиричная баллада о любви.

«С большим удовольствием поучаствовал в треке с ребятами. Красивые голоса [артистов] в лиричной балладе о любви звучат крутейше!», — написал Niletto.

Niletto отметил, что очень много слушал песни Idris & Leos. «Я очень много на повторе слушал ряд их песен. Безумно приятно звучать на одном треке, особенно в таком», — написал Niletto. По мнению Прыткова, эта песня для кого-то может стать личным амулетом грусти в любви на какое-то время.

Ранее URA.RU писало, что Niletto вернется в Свердловскую область с концертами 9 сентября. Он выступит на Дне города в Верхней Салде.

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Певец из Екатеринбурга Niletto (Данил Прытков) 19 августа выпустил совместную песню с музыкальным дуэтом Idris (Идрис Мажиев) и Leos (Осман Сусаев), которая называется «Дурная привычка». В своих соцсетях Прытков написал, что это — лиричная баллада о любви. «С большим удовольствием поучаствовал в треке с ребятами. Красивые голоса [артистов] в лиричной балладе о любви звучат крутейше!», — написал Niletto. Niletto отметил, что очень много слушал песни Idris & Leos. «Я очень много на повторе слушал ряд их песен. Безумно приятно звучать на одном треке, особенно в таком», — написал Niletto. По мнению Прыткова, эта песня для кого-то может стать личным амулетом грусти в любви на какое-то время. Ранее URA.RU писало, что Niletto вернется в Свердловскую область с концертами 9 сентября. Он выступит на Дне города в Верхней Салде.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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