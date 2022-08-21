21 августа 2022

Аномальная жара и холод будут сменять друг друга в Челябинске. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лето, жара. Челябинск, жара, лето, дети, пацаны, фонтан, купание, ребятишки
Более чем 30-градусную жару в Челябинской области трое суток подряд будет сменять ночное похолодание Фото:

Похолодание до плюс 5 градусов и более чем 30-градусная жара будут сменять друг друга в Челябинской области 23, 24 и 25 августа. Об этом сообщили URA.RU в региональном гидрометцентре.

«Ночами 23, 24 и 25 августа температура в горах и низинах будет опускаться до плюс 5 градусов. При этом днем будет намного теплее: во вторник столбик термометра поднимется до плюс 30 градусов, а среду и в четверг жара будет достигать 31 градуса», — пояснили в Челябинском ЦГМС.

Также синоптики обещают челябинцам переменную облачность без осадков. Скорость ветра не будет превышать 7 метров в секунду. Практически такая же погода все трое суток будет сохраняться и в столице Южного Урала Челябинске.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»

Похолодание до плюс 5 градусов и более чем 30-градусная жара будут сменять друг друга в Челябинской области 23, 24 и 25 августа. Об этом сообщили URA.RU в региональном гидрометцентре. «Ночами 23, 24 и 25 августа температура в горах и низинах будет опускаться до плюс 5 градусов. При этом днем будет намного теплее: во вторник столбик термометра поднимется до плюс 30 градусов, а среду и в четверг жара будет достигать 31 градуса», — пояснили в Челябинском ЦГМС. Также синоптики обещают челябинцам переменную облачность без осадков. Скорость ветра не будет превышать 7 метров в секунду. Практически такая же погода все трое суток будет сохраняться и в столице Южного Урала Челябинске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...