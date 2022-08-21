Похолодание до плюс 5 градусов и более чем 30-градусная жара будут сменять друг друга в Челябинской области 23, 24 и 25 августа. Об этом сообщили URA.RU в региональном гидрометцентре.
«Ночами 23, 24 и 25 августа температура в горах и низинах будет опускаться до плюс 5 градусов. При этом днем будет намного теплее: во вторник столбик термометра поднимется до плюс 30 градусов, а среду и в четверг жара будет достигать 31 градуса», — пояснили в Челябинском ЦГМС.
Также синоптики обещают челябинцам переменную облачность без осадков. Скорость ветра не будет превышать 7 метров в секунду. Практически такая же погода все трое суток будет сохраняться и в столице Южного Урала Челябинске.
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