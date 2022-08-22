Свердловский высокопоставленный силовик-взяточник избежал колонии

Суд назначил Александру Болдыреву условное лишение свободы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Начальник тылового обеспечения управления материально-технического обеспечения ГУ МЧС России по Свердловской области Александр Болдырев получил условное наказание и штраф за взятку около 42 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил Александру Болдыреву наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры. Кроме этого, он должен будет выплатить 168 тысяч рублей. После освобождения силовик еще два года не сможет занимать должность на госслужбе.

Осенью 2020 года Болдырев попросил у производителя бытовой химии взятку за согласие на закупку моющих средств для МЧС. Представитель компании передал деньги Болдыреву, после чего последний был задержан.

Ранее отдали в суд дело сотрудницы ГУ МВД по Свердловской области. Ее подозревают во взятках.