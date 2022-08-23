Армия РФ уничтожила истребитель и шесть украинских БПЛА

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, стрельба, пво
Армия РФ уничтожила три взвода РСЗО «Град» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия уничтожила украинский истребитель СУ-27 и шесть беспилотников. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Минобороны РФ.

«За сутки сбиты: самолет СУ-27 в районе Барвенково Харьковской области, а также шесть беспилотных летательных аппаратов. В ходе контрбатарейной нагрузки уничтожены: три украинских взвода реактивных систем залпового огня „Град“ в районах Раздоловка и Опытное, четыре взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах на определенных пунктах Петровское, Красногоровка, Первомайское и Дзержинск ДНР, а также две американских гаубицы М777», — сообщили в Минобороны.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса. Глава государства заявлял, что растущие угрозы жителям ДНР и ЛНР не оставили шансов решить конфликт мирным путем.

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Российская армия уничтожила украинский истребитель СУ-27 и шесть беспилотников. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Минобороны РФ. «За сутки сбиты: самолет СУ-27 в районе Барвенково Харьковской области, а также шесть беспилотных летательных аппаратов. В ходе контрбатарейной нагрузки уничтожены: три украинских взвода реактивных систем залпового огня „Град“ в районах Раздоловка и Опытное, четыре взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах на определенных пунктах Петровское, Красногоровка, Первомайское и Дзержинск ДНР, а также две американских гаубицы М777», — сообщили в Минобороны. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса. Глава государства заявлял, что растущие угрозы жителям ДНР и ЛНР не оставили шансов решить конфликт мирным путем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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