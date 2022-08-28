Пентагон пополнит ряды ВСУ сбежавшими в США афганскими летчиками

29 августа 2022 в 06:36 Размер текста - 17 +

Пентагон предлагает афганцам пройти подготовку и заключить контракт на Украине Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пентагон набирает для пополнения состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) афганских летчиков, которые сбежали год назад в США, их подготовка началась в Калифорнии. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на военно-дипломатический источник. «Пентагон, как нам известно, занялся набором для Украины бывших афганских летчиков учебно-боевых самолетов, которые сбежали год назад в США вместе с американцами. Их подготовка начинается сейчас в Калифорнии, после чего всех планируется перебросить через Польшу на Украину», — говорится в материале. Кроме того, заключить контракт предлагают и другим афганцам, прошедшим службу в подразделениях спецназначения. Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В ходе нее Киев активно прибегает к услугам иностранных наемников. Сообщалось, что для участия в боевых действиях на стороне киевского режима в Иране осуществляется вербовка граждан Афганистана. Также часть бывших афганских спецназовцев присоединилась к нацистским группировкам на Украине. Однако, как заявлял главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, пренебрежительное отношение украинского командования к иностранным наемникам как к «пушечному мясу» заставляет их отказываться от выполнения боевых задач и покидать ряды ВСУ.

Пентагон набирает для пополнения состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) афганских летчиков, которые сбежали год назад в США, их подготовка началась в Калифорнии. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на военно-дипломатический источник. «Пентагон, как нам известно, занялся набором для Украины бывших афганских летчиков учебно-боевых самолетов, которые сбежали год назад в США вместе с американцами. Их подготовка начинается сейчас в Калифорнии, после чего всех планируется перебросить через Польшу на Украину», — говорится в материале. Кроме того, заключить контракт предлагают и другим афганцам, прошедшим службу в подразделениях спецназначения. Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В ходе нее Киев активно прибегает к услугам иностранных наемников. Сообщалось, что для участия в боевых действиях на стороне киевского режима в Иране осуществляется вербовка граждан Афганистана. Также часть бывших афганских спецназовцев присоединилась к нацистским группировкам на Украине. Однако, как заявлял главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, пренебрежительное отношение украинского командования к иностранным наемникам как к «пушечному мясу» заставляет их отказываться от выполнения боевых задач и покидать ряды ВСУ.