28 августа 2022

Пентагон пополнит ряды ВСУ сбежавшими в США афганскими летчиками

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, армия, пулемет, оружие, война, добровольцы, спецоперация, патроны для пулемета, чвк, СВО, наемники
Пентагон предлагает афганцам пройти подготовку и заключить контракт на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Пентагон набирает для пополнения состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) афганских летчиков, которые сбежали год назад в США, их подготовка началась в Калифорнии. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на военно-дипломатический источник.

«Пентагон, как нам известно, занялся набором для Украины бывших афганских летчиков учебно-боевых самолетов, которые сбежали год назад в США вместе с американцами. Их подготовка начинается сейчас в Калифорнии, после чего всех планируется перебросить через Польшу на Украину», — говорится в материале. Кроме того, заключить контракт предлагают и другим афганцам, прошедшим службу в подразделениях спецназначения.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В ходе нее Киев активно прибегает к услугам иностранных наемников. Сообщалось, что для участия в боевых действиях на стороне киевского режима в Иране осуществляется вербовка граждан Афганистана. Также часть бывших афганских спецназовцев присоединилась к нацистским группировкам на Украине. Однако, как заявлял главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, пренебрежительное отношение украинского командования к иностранным наемникам как к «пушечному мясу» заставляет их отказываться от выполнения боевых задач и покидать ряды ВСУ.

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Пентагон набирает для пополнения состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) афганских летчиков, которые сбежали год назад в США, их подготовка началась в Калифорнии. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на военно-дипломатический источник. «Пентагон, как нам известно, занялся набором для Украины бывших афганских летчиков учебно-боевых самолетов, которые сбежали год назад в США вместе с американцами. Их подготовка начинается сейчас в Калифорнии, после чего всех планируется перебросить через Польшу на Украину», — говорится в материале. Кроме того, заключить контракт предлагают и другим афганцам, прошедшим службу в подразделениях спецназначения. Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В ходе нее Киев активно прибегает к услугам иностранных наемников. Сообщалось, что для участия в боевых действиях на стороне киевского режима в Иране осуществляется вербовка граждан Афганистана. Также часть бывших афганских спецназовцев присоединилась к нацистским группировкам на Украине. Однако, как заявлял главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, пренебрежительное отношение украинского командования к иностранным наемникам как к «пушечному мясу» заставляет их отказываться от выполнения боевых задач и покидать ряды ВСУ.
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