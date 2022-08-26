Военный эксперт: иностранные наемники не хотят воевать за Украину

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Работа чеченского добровольческого батальона Ахмат в Мариуполе. Украина, чеченцы, бой, боец, боевые действия, воин, армия, донбасс, война, патруль, часовой, военный, патрулирование, зачистка, ахмат, солдат, СВО, кадыровцы
Командование ВСУ использует иностранных наемников, как пушечное мясо, считают военные эксперты Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пренебрежительное отношение украинского командования к иностранным наемникам, как к «пушечному мясу» заставляет их отказываться от выполнения боевых задач и покидать ряды ВСУ. Об этом заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Руководство вооруженных сил Украины использовало их [иностранных наемников] как пушечное мясо для затыкания дыр на фронте. Поэтому сегодня иностранные любители повоевать на Украине деморализованы, в значительной степени это сказывается на том, что они отказываются от выполнения боевых задач и покидают территорию Украины чтобы сохранить свои жизни», — приводит слова Коротченко «Пятый канал».

По его мнению, иностранные наемники понимают свое уязвимое положение, участвуя в боевых действиях на стороне Украины. «Иностранные наемники являются приоритетными целями для поражения в ходе специальной военной операции, поэтому неоднократно нанесенные удары по лагерям наемников местам из дислокации и провал украинских планов контрнаступления подрывает моральный дух иностранных граждан», — считает Коротченко.

Бывший советник генсека ООН Игорь Никулин отметил, что бегство наемников вызвано их нежеланием гибнуть за чужую страну. «Это может привести к полному развалу фронта», — добавил он.

Россия проводит специальную операцию на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Сообщалось, что в ходе нее Вооруженные силы Украины активно прибегают к услугам иностранных наемников. Украинское издание The Kyiv Independent сообщало, что бойцы Легиона иностранных наемников на Украине недовольны руководством с украинской стороны.

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Пренебрежительное отношение украинского командования к иностранным наемникам, как к «пушечному мясу» заставляет их отказываться от выполнения боевых задач и покидать ряды ВСУ. Об этом заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. «Руководство вооруженных сил Украины использовало их [иностранных наемников] как пушечное мясо для затыкания дыр на фронте. Поэтому сегодня иностранные любители повоевать на Украине деморализованы, в значительной степени это сказывается на том, что они отказываются от выполнения боевых задач и покидают территорию Украины чтобы сохранить свои жизни», — приводит слова Коротченко «Пятый канал». По его мнению, иностранные наемники понимают свое уязвимое положение, участвуя в боевых действиях на стороне Украины. «Иностранные наемники являются приоритетными целями для поражения в ходе специальной военной операции, поэтому неоднократно нанесенные удары по лагерям наемников местам из дислокации и провал украинских планов контрнаступления подрывает моральный дух иностранных граждан», — считает Коротченко. Бывший советник генсека ООН Игорь Никулин отметил, что бегство наемников вызвано их нежеланием гибнуть за чужую страну. «Это может привести к полному развалу фронта», — добавил он. Россия проводит специальную операцию на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Сообщалось, что в ходе нее Вооруженные силы Украины активно прибегают к услугам иностранных наемников. Украинское издание The Kyiv Independent сообщало, что бойцы Легиона иностранных наемников на Украине недовольны руководством с украинской стороны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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