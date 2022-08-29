В Екатеринбурге вновь открылся H&M

30 августа 2022 в 10:53 Размер текста - 17 +

В «Гринвиче» открылся H&M для распродажи остатков товара Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Екатеринбурге (Свердловская область) возобновляют работу магазины компании H&M. Магазин в ТРЦ «Гринвич» открылся сегодня, 30 августа, передает корреспондент URA.RU с места событий. «В „Гринвиче“ открылся H&M для распродажи остатков товара. Пока в торговой точке пусто, ажиотажа нет», — отметил журналист агентства. Ранее агентство писало, что компания H&M решила закрыть все свои магазины в России после введения нового пакета санкций Запада в отношении России. Это произошло из-за начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, призванной защитить обстреливаемых ВСУ мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик. Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU

В Екатеринбурге (Свердловская область) возобновляют работу магазины компании H&M. Магазин в ТРЦ «Гринвич» открылся сегодня, 30 августа, передает корреспондент URA.RU с места событий. «В „Гринвиче“ открылся H&M для распродажи остатков товара. Пока в торговой точке пусто, ажиотажа нет», — отметил журналист агентства. Ранее агентство писало, что компания H&M решила закрыть все свои магазины в России после введения нового пакета санкций Запада в отношении России. Это произошло из-за начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, призванной защитить обстреливаемых ВСУ мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик.