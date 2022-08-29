29 августа 2022

В Екатеринбурге вновь открылся H&M

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие торгового центра
В «Гринвиче» открылся H&M для распродажи остатков товара Фото:

В Екатеринбурге (Свердловская область) возобновляют работу магазины компании H&M. Магазин в ТРЦ «Гринвич» открылся сегодня, 30 августа, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«В „Гринвиче“ открылся H&M для распродажи остатков товара. Пока в торговой точке пусто, ажиотажа нет», — отметил журналист агентства.

Ранее агентство писало, что компания H&M решила закрыть все свои магазины в России после введения нового пакета санкций Запада в отношении России. Это произошло из-за начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, призванной защитить обстреливаемых ВСУ мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик.

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В Екатеринбурге (Свердловская область) возобновляют работу магазины компании H&M. Магазин в ТРЦ «Гринвич» открылся сегодня, 30 августа, передает корреспондент URA.RU с места событий. «В „Гринвиче“ открылся H&M для распродажи остатков товара. Пока в торговой точке пусто, ажиотажа нет», — отметил журналист агентства. Ранее агентство писало, что компания H&M решила закрыть все свои магазины в России после введения нового пакета санкций Запада в отношении России. Это произошло из-за начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, призванной защитить обстреливаемых ВСУ мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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