В Екатеринбурге вновь открылся H&M

В Екатеринбурге (Свердловская область) возобновляют работу магазины компании H&M. Магазин в ТРЦ «Гринвич» открылся сегодня, 30 августа, передает корреспондент URA.RU с места событий.
«В „Гринвиче“ открылся H&M для распродажи остатков товара. Пока в торговой точке пусто, ажиотажа нет», — отметил журналист агентства.
Ранее агентство писало, что компания H&M решила закрыть все свои магазины в России после введения нового пакета санкций Запада в отношении России. Это произошло из-за начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, призванной защитить обстреливаемых ВСУ мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик.
Фото: URA.RU
Фото: URA.RU
Фото: URA.RU
Фото: URA.RU
Фото: URA.RU
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В Екатеринбурге (Свердловская область) возобновляют работу магазины компании H&M. Магазин в ТРЦ «Гринвич» открылся сегодня, 30 августа, передает корреспондент URA.RU с места событий. «В „Гринвиче“ открылся H&M для распродажи остатков товара. Пока в торговой точке пусто, ажиотажа нет», — отметил журналист агентства. Ранее агентство писало, что компания H&M решила закрыть все свои магазины в России после введения нового пакета санкций Запада в отношении России. Это произошло из-за начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, призванной защитить обстреливаемых ВСУ мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик.