Пенсионный фонд припугнул Ельцин Центр судом

Пенсионный фонд РФ планировал взыскать с ЕЦ финансовые санкцие в размере 14 000 рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

ГУ Пенсионного фонда РФ по Москве и Московской области подало в суд на Ельцин центр из-за того, что организация вовремя не предоставила в фонд документы одного из сотрудников центра. Документ об исковом требовании появился на сайте Арбитражного суда Свердловской области.

«Иск по заявлению Главного управления Пенсионного фонда РФ № 10 по г. Москве и Московской области к Фонду „Президентский центр Б.Н. Ельцина“ о взыскании финансовых санкций за непредставление в установленный срок сведений индивидуального (персонифицированного) учета в сумме 14 000 рублей», — говорится в документе. Однако исковые требования были отозваны 26 августа из-за того, что Ельцин Центр произвел оплату в полном объеме.

В Ельцин Центре комментировать судебный иск отказались. Также был направлен письменный запрос в ГУ Пенсионного фонда РФ №10 по Москве и Московской области. Ответа на момент публикации новости не поступало.

Ранее URA.RU сообщало, что Ельцин Центр отсудил 1,8 миллионов рублей у музыкального агентства, с которым он совместно организовывал фестиваль «Слова и музыка свободы». При это центр и сам был ответчиком, когда из-за проблем с выплатой зарплат в карантин возник судебный спор. Тогда екатеринбургская «Управляющая компания „Центр“» потребовала с московской «Агора-центр» (имеет долю в Ельцин Центре) 15,5 млн рублей за неоплаченные работы по техническому обслуживанию здания в период пандемии.