Ельцин Центр отсудил у музыкального агентства 2 миллиона рублей

«Музыкальное агентство» смогло перечислить Ельцин Центру лишь пять платежей вместо 15 Фото: Размик Закарян © URA.RU

Ельцин Центр отсудил 1,8 миллионов рублей у музыкального агентства, с которым он совместно организовывал фестиваль «Слова и музыка свободы». Центру не перечислили процент-вознаграждение после прошедшего мероприятия. Информация об этом появилась на сайте Арбитражного суда Свердловской области.

«Взыскать с ООО „Музыкальное агентство“ в пользу Фонда „Президентский центр Б.Н. Ельцина“ задолженность по договору от 1 июля 2019 года в сумме 1 870 636 руб. 57 коп., проценты, начисленные за пользование чужими денежными средствами за период с 1 декабря 2021 по 31 марта 2022 года в сумме 4815 руб. 46 коп.», — говорится в решении суда.

Судя по документам, спор между Ельцин Центром и ООО «Музыкальное агентство» возник из-за того, что стороны договорились провести музыкально-образовательный фестиваль «Слова и музыка свободы», однако агентство свои обязательства не выполнило. Партнер своевременно не заплатил процент-вознаграждение Ельцин Центру. «В связи с образовавшейся задолженностью по договору сторонами достигнута договоренность о погашении долга в рассрочку, о чем 22.09.2021 сторонами подписано соглашение о прекращении обязательств», — указано в документе.

Рассрочку разбили на 15 платежей в сумме от 50 до 164 тысяч рублей, выплаты должны были проводиться до конца 2022 года. Однако «Музыкальное агентство» смогло перечислить лишь пять платежей общей суммой 250 тысяч рублей. После чего Ельцин Центр решил взыскать задолженность и проценты, начисленные за пользование чужими денежными средствами. Решение в пользу ЕЦ Арбитражный суд Свердловской области вынес 16 августа 2022 года.

URA.RU попросило Ельцин Центр прояснить ситуацию с судом, но там заявили, что не комментируют подобную информацию, так как это «внутренние дела центра». До «Музыкального агентства» дозвониться также не удалось, поэтому был направлен письменный запрос. На момент публикации ответа не письмо не поступало.

Ранее Ельцин Центр и сам был ответчиком в деле из-за проблемы с выплатой зарплат в карантин. Тогда екатеринбургская «Управляющая компания „Центр“» потребовала с московской «Агора-центр» (имеет долю в Ельцин Центре) 15,5 млн рублей за неоплаченные работы по техническому обслуживанию здания в период пандемии.