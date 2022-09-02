02 сентября 2022
01 сентября 2022

Мэр из ХМАО призвала жителей помочь бездомным животным

Мэр Радужного Наталья Гулина призвала жителей собрать корм для бездомных животных
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, бездомные животные, бездомная собака
В Радужном пройдет благотворительная акция по сбору корма «Дай на лапу» Фото:

Мэр Радужного (ХМАО) Наталья Гулина пригласила жителей присоединиться к благотворительной акции по сбору корма для бездомных животных. Об этом глава города сообщила в своем telegram-канале.

«Приглашаю неравнодушных граждан присоединиться к благотворительной акции по сбору корма „Дай на лапу“. Акция пройдет 3 сентября на территории праздничного бульвара по улице Парковая», — написала Гулина.

Глава Радужного также посетила муниципальный приют для животных. «Привезла специализированный корм. В приюте содержатся 74 собаки и один кот. Все животные со сложной судьбой, прошедшие холод, голод, жестокость, а некоторые даже предательство человека», — сообщила мэр.

Ранее URA.RU сообщало, что ставшей популярной в соцсетях бездомной собаке в Сургуте, которая поселилась на теплой остановке, нашли дом. Сейчас она находится на временной передержке до тех пор, пока новый хозяин не увезет ее в Москву.

Глава Радужного Наталья Гулина посетила муниципальный приют

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Мэр Радужного (ХМАО) Наталья Гулина пригласила жителей присоединиться к благотворительной акции по сбору корма для бездомных животных. Об этом глава города сообщила в своем telegram-канале. «Приглашаю неравнодушных граждан присоединиться к благотворительной акции по сбору корма „Дай на лапу“. Акция пройдет 3 сентября на территории праздничного бульвара по улице Парковая», — написала Гулина. Глава Радужного также посетила муниципальный приют для животных. «Привезла специализированный корм. В приюте содержатся 74 собаки и один кот. Все животные со сложной судьбой, прошедшие холод, голод, жестокость, а некоторые даже предательство человека», — сообщила мэр. Ранее URA.RU сообщало, что ставшей популярной в соцсетях бездомной собаке в Сургуте, которая поселилась на теплой остановке, нашли дом. Сейчас она находится на временной передержке до тех пор, пока новый хозяин не увезет ее в Москву.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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