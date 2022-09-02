Экономист объяснил новый интерес Китая на Западе

Экономист Белогорьев: Китай хочет продавать российский газ Европе из-за коммерческих причин

03 сентября 2022 в 07:31 Размер текста - 17 +

Китай собирается продавать российский газ Европе Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В идее продажи российского газа по завышенной цене из Китая в Европу нет политических причин, такое намерение связано с коммерческим интересом. Такое мнение высказал замдиректора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. «В условиях, когда есть излишки СПГ, а из-за относительно низкого спроса в ряде стран Азии эти излишки есть, намного выгодней продавать этот СПГ в Европе. То есть это сугубо коммерческий интерес, здесь никакой политической подоплеки нет», — цитирует Белогорьева «Царьград». По его словам, перепродажей занимаются в Китае, Японии, Корее и других странах. Также подобные операции проводят крупные нефтегазовые компании, такие как Shell и Total, заявил Белогорьев. Ранее СМИ сообщили, что Китай хочет продавать российский газ в Европу с наценкой. Страна является одним из четырех крупнейших покупателей российского топлива. В Еврокомиссии собираются обсудить введение потолка стоимости газа из РФ. В «Газпроме» заявляли, что в случае одобрения инициативы прекратят поставки в Европу.

В идее продажи российского газа по завышенной цене из Китая в Европу нет политических причин, такое намерение связано с коммерческим интересом. Такое мнение высказал замдиректора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. «В условиях, когда есть излишки СПГ, а из-за относительно низкого спроса в ряде стран Азии эти излишки есть, намного выгодней продавать этот СПГ в Европе. То есть это сугубо коммерческий интерес, здесь никакой политической подоплеки нет», — цитирует Белогорьева «Царьград». По его словам, перепродажей занимаются в Китае, Японии, Корее и других странах. Также подобные операции проводят крупные нефтегазовые компании, такие как Shell и Total, заявил Белогорьев. Ранее СМИ сообщили, что Китай хочет продавать российский газ в Европу с наценкой. Страна является одним из четырех крупнейших покупателей российского топлива. В Еврокомиссии собираются обсудить введение потолка стоимости газа из РФ. В «Газпроме» заявляли, что в случае одобрения инициативы прекратят поставки в Европу.