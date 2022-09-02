02 сентября 2022

Экономист объяснил новый интерес Китая на Западе

Экономист Белогорьев: Китай хочет продавать российский газ Европе из-за коммерческих причин
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Китай собирается продавать российский газ Европе Фото:

В идее продажи российского газа по завышенной цене из Китая в Европу нет политических причин, такое намерение связано с коммерческим интересом. Такое мнение высказал замдиректора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

«В условиях, когда есть излишки СПГ, а из-за относительно низкого спроса в ряде стран Азии эти излишки есть, намного выгодней продавать этот СПГ в Европе. То есть это сугубо коммерческий интерес, здесь никакой политической подоплеки нет», — цитирует Белогорьева «Царьград».

По его словам, перепродажей занимаются в Китае, Японии, Корее и других странах. Также подобные операции проводят крупные нефтегазовые компании, такие как Shell и Total, заявил Белогорьев.

Ранее СМИ сообщили, что Китай хочет продавать российский газ в Европу с наценкой. Страна является одним из четырех крупнейших покупателей российского топлива. В Еврокомиссии собираются обсудить введение потолка стоимости газа из РФ. В «Газпроме» заявляли, что в случае одобрения инициативы прекратят поставки в Европу.

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В идее продажи российского газа по завышенной цене из Китая в Европу нет политических причин, такое намерение связано с коммерческим интересом. Такое мнение высказал замдиректора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. «В условиях, когда есть излишки СПГ, а из-за относительно низкого спроса в ряде стран Азии эти излишки есть, намного выгодней продавать этот СПГ в Европе. То есть это сугубо коммерческий интерес, здесь никакой политической подоплеки нет», — цитирует Белогорьева «Царьград». По его словам, перепродажей занимаются в Китае, Японии, Корее и других странах. Также подобные операции проводят крупные нефтегазовые компании, такие как Shell и Total, заявил Белогорьев. Ранее СМИ сообщили, что Китай хочет продавать российский газ в Европу с наценкой. Страна является одним из четырех крупнейших покупателей российского топлива. В Еврокомиссии собираются обсудить введение потолка стоимости газа из РФ. В «Газпроме» заявляли, что в случае одобрения инициативы прекратят поставки в Европу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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