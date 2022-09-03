Под Кыштымом водитель погиб в результате ДТП в горящей машине

Водитель имел стаж управления автомобилем 1 год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Водитель погиб в собственном автомобиле, который загорелся в результате ДТП под Кыштымом (Челябинская область). Авария произошла на 2-м километре дороги Кыштым-Тайгинка-Вязовая-Сайма, сообщили в ОГИБДД по Кыштыму.

«Водитель 2003 года рождения, житель поселка Тайгинка, управляя автомобилем „Лада-211440“, не выбрал безопасную скорость движения, на изгибе дороги вправо совершил съезд на левую обочину с последующим наездом на дерево. В результате произошло возгорание автомобиля. Девятнадцатилетний водитель от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили в Госавтоинспекции.

Юноша имел водительский стаж 1 год. За это время к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлекался пять раз.