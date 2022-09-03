03 сентября 2022
02 сентября 2022

Водитель погиб в горящей машине под Кыштымом. Фото

Под Кыштымом водитель погиб в результате ДТП в горящей машине
© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП. Аварии. Челябинск., номер, дтп, авария
Водитель имел стаж управления автомобилем 1 год Фото:

Водитель погиб в собственном автомобиле, который загорелся в результате ДТП под Кыштымом (Челябинская область). Авария произошла на 2-м километре дороги Кыштым-Тайгинка-Вязовая-Сайма, сообщили в ОГИБДД по Кыштыму.

«Водитель 2003 года рождения, житель поселка Тайгинка, управляя автомобилем „Лада-211440“, не выбрал безопасную скорость движения, на изгибе дороги вправо совершил съезд на левую обочину с последующим наездом на дерево. В результате произошло возгорание автомобиля. Девятнадцатилетний водитель от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили в Госавтоинспекции.

Юноша имел водительский стаж 1 год. За это время к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлекался пять раз.

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Водитель погиб в собственном автомобиле, который загорелся в результате ДТП под Кыштымом (Челябинская область). Авария произошла на 2-м километре дороги Кыштым-Тайгинка-Вязовая-Сайма, сообщили в ОГИБДД по Кыштыму. «Водитель 2003 года рождения, житель поселка Тайгинка, управляя автомобилем „Лада-211440“, не выбрал безопасную скорость движения, на изгибе дороги вправо совершил съезд на левую обочину с последующим наездом на дерево. В результате произошло возгорание автомобиля. Девятнадцатилетний водитель от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили в Госавтоинспекции. Юноша имел водительский стаж 1 год. За это время к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлекался пять раз.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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