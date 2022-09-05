05 сентября 2022

В Екатеринбурге задержали православного журналиста. Видео

Задержан екатеринбургский журналист Максим Румянцев
© Служба новостей «URA.RU»
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Наручники, арест, заключение, лишение свободы, наручники
Румянцева арестовали на несколько суток Фото:

В Екатеринбурге задержан православный журналист Максим Румянцев. Об этом в своем telegram-канале рассказал сам журналист.

«Еду в спецприемник в Екатеринбурге. Судья назначил многодетному отцу арест, а не штраф», — посетовал Румянцев.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием к Румянцеву. Номер телефона журналиста недоступен. Супруга журналиста Инга сообщила агентству, что Максима арестовали на пять суток. Подробности пока не разглашаются.

Ранее агентство писало, что в Екатеринбурге закрылось сетевое издание Freepressa (Центр свободной журналистики), журналисты которого несколько раз задавали вопросы президенту России во время ежегодной пресс-конференции. Главным редактором издания Freepressa был Максим Румянцев.

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В Екатеринбурге задержан православный журналист Максим Румянцев. Об этом в своем telegram-канале рассказал сам журналист. «Еду в спецприемник в Екатеринбурге. Судья назначил многодетному отцу арест, а не штраф», — посетовал Румянцев. Редакция URA.RU обратилась за комментарием к Румянцеву. Номер телефона журналиста недоступен. Супруга журналиста Инга сообщила агентству, что Максима арестовали на пять суток. Подробности пока не разглашаются. Ранее агентство писало, что в Екатеринбурге закрылось сетевое издание Freepressa (Центр свободной журналистики), журналисты которого несколько раз задавали вопросы президенту России во время ежегодной пресс-конференции. Главным редактором издания Freepressa был Максим Румянцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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