В Екатеринбурге задержан православный журналист Максим Румянцев. Об этом в своем telegram-канале рассказал сам журналист.
«Еду в спецприемник в Екатеринбурге. Судья назначил многодетному отцу арест, а не штраф», — посетовал Румянцев.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием к Румянцеву. Номер телефона журналиста недоступен. Супруга журналиста Инга сообщила агентству, что Максима арестовали на пять суток. Подробности пока не разглашаются.
Ранее агентство писало, что в Екатеринбурге закрылось сетевое издание Freepressa (Центр свободной журналистики), журналисты которого несколько раз задавали вопросы президенту России во время ежегодной пресс-конференции. Главным редактором издания Freepressa был Максим Румянцев.
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»