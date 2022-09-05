В Екатеринбурге задержали православного журналиста. Видео Задержан екатеринбургский журналист Максим Румянцев 06 сентября 2022 в 16:42 Размер текста - 17 + Румянцева арестовали на несколько суток Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Екатеринбурге задержан православный журналист Максим Румянцев. Об этом в своем telegram-канале рассказал сам журналист. «Еду в спецприемник в Екатеринбурге. Судья назначил многодетному отцу арест, а не штраф», — посетовал Румянцев. Редакция URA.RU обратилась за комментарием к Румянцеву. Номер телефона журналиста недоступен. Супруга журналиста Инга сообщила агентству, что Максима арестовали на пять суток. Подробности пока не разглашаются. Ранее агентство писало, что в Екатеринбурге закрылось сетевое издание Freepressa (Центр свободной журналистики), журналисты которого несколько раз задавали вопросы президенту России во время ежегодной пресс-конференции. Главным редактором издания Freepressa был Максим Румянцев. В Екатеринбурге задержан православный журналист Максим Румянцев. Об этом в своем telegram-канале рассказал сам журналист. «Еду в спецприемник в Екатеринбурге. Судья назначил многодетному отцу арест, а не штраф», — посетовал Румянцев. Редакция URA.RU обратилась за комментарием к Румянцеву. Номер телефона журналиста недоступен. Супруга журналиста Инга сообщила агентству, что Максима арестовали на пять суток. Подробности пока не разглашаются. Ранее агентство писало, что в Екатеринбурге закрылось сетевое издание Freepressa (Центр свободной журналистики), журналисты которого несколько раз задавали вопросы президенту России во время ежегодной пресс-конференции. Главным редактором издания Freepressa был Максим Румянцев. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям